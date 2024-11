Pettinelli attacca Zerbi ad Amici 24: “Sei un asino”, la produzione intervenire per far uscire i ragazzi

video suggerito

Ad Amici 24 continua lo scontro tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi.

A cura di Elisabetta Murina

Nuovo scontro tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi ad Amici 24. Dopo l'incursione del prof in studio durante il compito della collega, l'insegnante ha "ricambiato" interrompendo la sua esercitazione e costringendo di nuovo la produzione a far uscire tutti i cantanti dallo studio perché i toni tra i due stavano diventando piuttosto accesi. Cosa è successo durante il daytime del 4 novembre.

Il compito di Rudy Zerbi per tutti i cantanti

Rudy Zerbi ha deciso di mettere alla prova tutti i cantanti di Amici 24 proponendo loro un compito, cioè quello di valutarsi e valutare gli altri pubblicamente sulla base di tre elementi: interpretazione, scrittura e presenza scenica. Dopo aver visto numeri piuttosto alti in tutti i campi, come 8 e 9, il professore ha deciso di interrompere l'esercitazione e dire la sua. "Sono sinceramente senza parole, sconcertato da questo finto buonismo. Assenza totale di critica da questo gregge, in cui i voti si buttano così", ha esordito Zerbi. Poi ha continuato: "Non mi frega che tra voi scorra sangue, vi ho chiesto di essere critici e autocritici per crescere e insegnare agli altri. Non posso pensare che sia davvero così. Pensate che essere simpatici a tutti serva a qualcosa? Non fate più bella figura se avete dato un bel voto a un compagno". Subito dopo è stato il professore a giudicare gli allievi, basandosi su quanto successo in questo mese. Alla fine ha stilato una classifica, che vede ai primi tre posti i suoi allievi.

L'incursione di Anna Pettinelli e lo scontro con Zerbi

Dopo aver visto la classifica che comprendeva anche i suoi allievi, Anna Pettinelli è entrata in studio indossano una finta barba e imitando il maestro Beppe Vessicchio, proprio come aveva fatto Zerbi solo qualche giorno prima. "Ti restituisco la barba. Tu hai avuto il coraggio di interrompere il mio compito senza voti per entrare qui e metterne addirittura tre e fare una classifica? Sei meglio di me?", ha esordito la professoressa. E ha poi aggiunto: "Non sei obbiettivo se i primi in classifica sono i tuoi allievi. Sei un pagliaccio buffone". Quando i toni hanno iniziato a scaldarsi, la produzione è intervenuta e ha fatto uscire tutti i ragazzi dallo studio per evitare che assistessero alla discussione. Zerbi ha spiegato: "A differenza tua, la mia non era una prova di intonazione, ma una valutazione su tre cosa su cui sia te che io siamo in grado di esprimere un parere. Mentre tu hai dato pochi minuti ai ragazzi, io ho chiesto loro di cantare una canzone che hanno già fatto". Pettinelli si è allora diretta verso la lavagna su cui c'erano i voti e ha scritto "Zerbi sei un asino". Lui ha concluso: "L'asino sei tu, il tuo intervento è da zero. Rimettiti la barbetta e torna al mittente. Che bella figura che hai fatto".