Perla Vatiero scartata come opinionista del Grande Fratello: la sua risposta ai rumors Perla Vatiero ha smentito le indiscrezioni sul suo conto circolate negli ultimi giorni, secondo cui sarebbe stata una delle opinionista del GF 24 insieme a Cesara Buonamici e al posto di Beatrice Luzzi. Su Instagram, l'ex concorrente ha spiegato: "Non ho ricevuto nessuna proposta, non mi sentirei pronta e capace".

A cura di Elisabetta Murina

Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici saranno le due opinioniste della nuova edizione del Grande Fratello, in partenza lunedì 16 settembre su Canale 5. Sui social si vociferava anche il nome di Perla Vatiero, che sarebbe però stata scartata al momento della decisione. Rispondendo ad alcune domande su Instagram, l'ex concorrente ha in realtà spiegato di non aver mai ricevuto nessuna proposta del genere: "Non mi sentirei né pronta e né capace ad avere un ruolo del genere".

Le parole di Perla Vatiero

Perla Vatiero ha smentito tutte le indiscrezioni secondo cui sarebbe una delle opinioniste del Grande Fratello 2024. L'ex concorrente, in un box di domande su Instagram, ha spiegato di non essere mai stata contattata per il ruolo, poi assegnato a Beatrice Luzzi: "Non ho ricevuto nessuna proposta. Sarebbe stata un'esperienza bellissima senza dubbio ma per il momento, io in primis non riuscirei a ricoprire un ruolo del genere, non mi sentirei all'altezza". Nonostante sia lusingata dal fatto che molti fan hanno pensato a lei, l'ex concorrente non si sentirebbe pronta e capace, ritenendo che sia giusto lo facciano persone con più esperienza lavorativa: "Penso che per andare a ricoprire un ruolo del genere c'è bisogno di esperienza televisiva, e io non ho tantissima. Non mi sentirei né pronta né capace".

Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici opinioniste del GF 2024

Cesara Buonamici sarà opinionista del Grande Fratello per il secondo anno consecutivo. Nella scorsa edizione aveva ricoperto da sola il ruolo in studio, mentre quest'anno ad affiancarla ci sarà Beatrice Luzzi. L'attrice ha partecipato al programma nel 2024 ed è stata particolarmente amata e sostenuta dal pubblico, che sperava di rivederla ancora una volta nel reality. E così è stato. A confermare la sua presenza la stessa Buonamici, intervistata da Verissimo, dopo le indiscrezioni sempre più insistenti degli ultimi tempi. La prima puntata è prevista per il 16 settembre e alcuni membri del cast sono già stati annunciati.