Perché Roberta al live di X Factor 2025 aveva il sangue sui denti: cosa è successo durante l’esibizione

Roberta Scandurra durante lo scorso live di X Factor 2025 si è esibita con il sangue sui denti: nel daily del talent la cantante ha spiegato cosa le è successo durante l’esibizione. “Mi sono data il microfono sui denti”, le parole.

Il sangue che Roberta Scandurra aveva sui denti durante l'esibizione allo scorso live, giovedì 13 novembre, di X Factor 2025 era vero. Nessuna macchia di rossetto (come aveva ipotizzato il suo giudice Paola Iezzi) o effetto speciale: la giovanissima e talentuosa artista si è fatta male mentre cantava, ma non per questo ha smesso di esibirsi e lasciare i giudici e i telespettatori senza parole con la sua versione di Bring me to life degli Evanescence.

Nel daily del talent show in onda ieri pomeriggio, su Sky Uno, la concorrente ha raccontato di essersi data "una microfonata sui denti fortissima". "È stata una cosa molto metal, molto bello. Sono contenta per com'è andata" ha commentato con Paola Iezzi che le ha chiesto cosa le fosse successo durante la performance. "Succede. Ci ho pensato, speravo fosse il make up. È stata una roba violenta, ma pensa all'Hell Factor, lei bambola assassina che si spacca il labbro e sanguina. Tutto perfetto (ride, ndr). Ma sorella, hai spaccato. Anche col sangue. Hai asfaltato tutto" ha commentato Paola Iezzi durante l'incontro settimanale con i suoi ragazzi ancora in gara. Il profilo Instagram di X Factor ha condiviso ieri il video del retroscena raccontato nella casetta del talent, con la didascalia dedicata alla madre della cantante: "Mamma di Roberta, non preoccuparti. Sta benissimo. È stato solo un momento molto metal".

Nel prossimo live Roberta Scandurra presenterà il suo inedito

Roberta Scandurra, ancora in gara tra i concorrenti di X Factor 2025, nel prossimo live di giovedì 20 novembre presenterà il suo inedito dal titolo Cento ragazze. Una scarica pop punk con chitarre e batteria, che racconta la fine di una storia vissuta come "una crisi di astinenza", spiega il programma: "Lui sparisce, lei resta a chiedersi se fosse davvero speciale o solo una delle solite cento".