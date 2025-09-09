Perché Manuel Agnelli non sarà a X Factor 2025: “Ha fatto come Mourinho dopo il triplete, si è ritirato imbattuto”

Perché Manuel Agnelli non sarà giurato di X Factor 2025 lo ha spiegato Jake La Furia nel corso della conferenza stampa del programma: “Non è stato un addio doloroso. L’anno scorso ha vinto con Mimì, spiazzando tutti, visto che Achille Lauro ne aveva ben tre in finale. Ha fatto come Mourinho dopo il triplete, si è ritirato imbattuto”.

Perché Manuel Agnelli non sarà giurato di X Factor 2025 lo ha spiegato Jake La Furia nel corso della conferenza stampa del programma, tenutasi stamattina a Milano. Tra il serio e il faceto, sono volate le prime battute: "Manuel Agnelli ha vinto al superEnalotto e ora vive ai Caraibi" e ancora "Manuel, non so come definirlo con un termine che sia positivo (ride, ndr)". Poi la motivazione ufficiale: "Non è stato un addio doloroso. L'anno scorso ha vinto con Mimì, spiazzando tutti, visto che Achille Lauro ne aveva ben tre in finale. Ha fatto come Mourinho dopo il triplete, si è ritirato imbattuto".

Manuel Agnelli e l'assenza a X Factor: i motivi del momentaneo ritiro

L'assenza di Manuel Agnelli a X Factor 2025 era un po' l'elefante nella stanza. Stamattina, nel corso della conferenza stampa tenutasi a Milano presso il Liceo Artistico Umberto Boccioni, ci ha pensato Jake La Furia a rispondere alla domanda di Mattia Marzi de Il Messaggero, che chiedeva spiegazioni sul suo ritiro dopo mesi di indiscrezioni e pruriginosi gossip che lo volevano ai ferri corti con Achille Lauro. "Manuel Agnelli vive di emozioni, ha fatto sei edizioni, ha portato Mimì in finale e con lei ha vinto quando tutto il mondo pensava avesse vinto Achille Lauro, che ne aveva ben tre di talenti finalisti", poi la motivazione ufficiale: "Ha fatto come Mourinho, si è ritirato imbattuto. Magari l’anno prossimo Gabbani tornerà a zappare la terra e tornerà lui (qui la risata è fragorosa, ndr)".

Gabbani al posto di Manuel Agnelli nella nuova giuria di X Factor

Il commento di Gabbani e i rumors sul nodo Achille Lauro

A sostegno, anche il neo giurato, al posto di Agnelli, Francesco Gabbani: "Io vorrei tornare a zappare la terra, Manuel mi ha chiesto un anno sabbatico e io mi sono reso disponibile". L'atmosfera restituita è sembrata serena e scanzonata, niente che abbia minimamente a che vedere con i rumors circolati per tutta l'estate che vedevano tra le motivazioni principali del momentaneo ritiro dal fortunato programma Sky una frizione con Achille Lauro, non meglio definita. Si era anche parlato di un ingresso a sorpresa di Lauro tra i giurati di Amici nella prossima edizione, ma a quanto pare è stato tutto frutto di una fuga di informazioni confuse che si erano susseguite nel disperato tentativo di trovare i contorni di questo valzer di poltrone.