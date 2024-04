video suggerito

Panico all’Isola dei famosi 2024, Matilde Brandi vede un serpente e scappa urlando terrorizzata Il video che mostra il momento in cui Matilde Brandi, all’Isola dei famosi 2024, si è imbattuta in un serpente mentre perlustrava l’isola ed è scappata via terrorizzata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Matilde Brandi vede un serpente e scappa via urlando, foto IPA

Panico all'Isola dei famosi 2024. Alcune naufraghe, tra cui Luce Caponegro, Matilde Brandi e Marina Suma, hanno deciso di perlustrare l'isola. Così, si sono armate di coraggio e si sono inoltrate nella fitta vegetazione, tra funghi, erba alta, palme e animali. È proprio in questo contesto che Matilde Brandi si è imbattuta in un serpente ed è scappata via urlando terrorizzata.

Matilde Brandi e l'incontro con il serpente: "Ho paura"

Il gruppetto è partito per la spedizione con uno spirito temerario. Luce Caponegro, durante la perlustrazione dell'Isola, ha annusato dei funghi tentando di capire se fossero commestibili. Matilde Brandi le ha subito consigliato di stare attenta. Intanto Selen assicurava: "Noi siamo le highlander dell'isola". Poi, Matilde Brandi si è imbattuta in un serpente. Ha urlato a squarciagola ed è scappata via. Di seguito il video.

Isola dei famosi 2024, la spedizione delle naufraghe finisce tra le urla

Isola dei famosi 2024, foto IPA

Marina Suma e Luce Caponegro hanno provato a spiegare a Matilde Brandi che quella non era la strategia migliore: "Non scappare, non urlare, silenzio. Non urlare così". Lapidaria Matilde Brandi: "Io ho paura". È finita così quella che doveva essere una spedizione per perlustrare gli angoli più selvaggi dell'isola. La vista del serpente ha fatto venire meno il coraggio ad alcune concorrenti. Apprezzabile comunque che abbiano deciso di mettersi alla prova. Luce Caponegro, in confessionale, si è detta soddisfatta di quei momenti trascorsi con le sue compagne di avventura: "È stato divertente. Tra noi donne siamo affiatate, stiamo bene. C'è comprensione". Insomma, se alcuni naufraghi sin dai primi giorni all'Isola dei famosi 2024 non stanno facendo altro che litigare, c'è chi ha pensato bene di sfruttare questa occasione per mettersi alla prova, superare i propri limiti e godersi la natura selvaggia.