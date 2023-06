Pamela Camassa e Andrea Lo Cicero, è scontro con Helena Prestes: “Cagnolina bastonata, falsa” La pace all’Isola dei famosi 2023 è durata molto poco. Pamela Camassa e Andrea Lo Cicero hanno avuto una lite con Helena Prestes.

All'Isola dei famosi 2023, Helena Prestes sta dimostrando di avere la buona volontà di seppellire l'ascia di guerra con i naufraghi. La modella ha chiesto ad Andrea Lo Cicero di poter avere un chiarimento. Pamela Camassa ha assistito alla scena e ha commentato: "Che falsità. Ha fatto questo switch da cagnolina bastonata e adesso è peace and love con tutti". Andrea Lo Cicero ha commentato: "Perché adesso è sola". Poi, è scoppiata l'ennesima lite per il cibo.

Pamela Camassa non crede a Helena Prestes

Pamela Camassa si è dimostrata scettica riguardo alla volontà di chiarire dimostrata da Helena Prestes: "Secondo me a lei non frega niente di stare con noi. Il suo avvicinamento è finto". Quando è arrivata la dispensa settimanale, Helena ha accettato di mangiare con il gruppo. Pamela Camassa, in confessionale, ha commentato:

Già sapevo che avrebbe voluto mangiare con noi, perché mangia un po' di più. Gliel'ho chiesto, lei ha detto di sì e da lì è partita tutta la trafila. Cerchiamo di farle capire che è proprio sbagliato il modo che lei ha di porsi con noi.

L'ennesima lite tra Helena Prestes e Andrea Lo Cicero

"Perdonatemi ma non mi sono sentita a mio agio a mangiare con delle persone che dicono che non parlano con me": ha spiegato Helena Prestes. Andrea Lo Cicero ha obiettato: "Sei tu che ti sei fatta la capanna da sola, sei partita male". Helena ha rimarcato ancora una volta il suo bisogno di mangiare: "Io peso 54 chili". Lo Cicero, allora, è andato su tutte le furie e ha urlato: "Ma non me ne fo**e niente, io peso 100 chili e devo mangiare. Ho perso 20 chili". Pamela Camassa è intervnuta: "Lei pensa al cibo, non gliene frega niente delle persone". Luca Vetrone si è detto d'accordo con lei: "Io penso che se tu avessi avuto altri cocchi da mangiare per i fatti tuoi, a quest'ora non saresti qui con noi". Marco Mazzoli, vedendo piangere Helena Prestes, l'ha consolata.