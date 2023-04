Palinsesti Mediaset estate 2023: torna Temptation Island, confermato Battiti Live Sono stati pubblicati i palinsesti Mediaset per il periodo estivo, che va dal 28 maggio al 2 settembre. Il reality condotto da Filippo Bisciglia è il prodotto di punta, ma su Canale 5 arriva anche una nuova soap spagnola. Torna Battiti Live. Ecco cosa vedremo.

A cura di Andrea Parrella

Sarà Temptation Island il programma di punta della programmazione estiva Mediaset. Il reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi torna in onda dopo un anno di pausa ed è senza dubbio il titolo di maggiore impatto di Canale 5, soprattutto in considerazione dell'interesse generato nelle scorse edizioni. L'azienda ha reso noti sul sito di Publitalia i listini relativi ai palinsesti che riguardano il periodo che va dal 28 maggio al 2 settembre.

La programmazione di Canale 5: torna Temptation Island

Punta di diamante della programmazione di Canale 5, come detto, è proprio Temptation Island, con Filippo Bisciglia pronto a tornare al timone del programma. Il giorno prescelto è quello del lunedì, il reality andrà a rimpiazzare L'Isola dei Famosi, che quest'anno chiuderà i battenti il 19 giugno. Il martedì ci saranno le fiction alternate ai film, il mercoledì troveremo New Amsterdam, Signora Volpe, Bayond Paradise, The Forest Of The Missing, mentre per quel che riguarda il giovedì sera spazio alle repliche di Zelig e Scherzi a Parte. Al venerdì la serie tv La Ragazza e l’Ufficiale mentre al sabato le repliche di Michelle Impossible e Lo Show dei Record. Domenica sera film.

Al mattino sarà Simona Branchetti a dare il buongiorno ai telespettatori di Canale 5 con Morning News, per poi lasciare spazio alle repliche di Forum. Nel fine settimana le Storie di Melaverde e Melaverde alla domenica. Quanto al pomeriggio resta fisso l'appuntamento con Beautiful e Terra Amara. La nuova soap del daytime sarà La Promesa e ancora le ultime puntate di Un Altro Domani. Infine la fascia del preserale con le repliche di Caduta Libera con Gerry Scotti. Paperissima Sprint da domenica 11 giugno nello spazio di Striscia La Notizia.

Cosa vedremo questa estate su Rete 4: informazione e tanti film

Su Rete 4 si parte al mattino con le repliche di Stasera Italia e Controcorrente. Poi le serie Tv Chips, Kojak, Agenzia Rockford, Detective in Corsia, Carabinieri e Hamburg Distretto 21. Nel weekend torna anche Casa Vianello. Ci saranno inoltre le repliche de Lo Sportello di Forum, il Diario del Giorno e i film nel tardo pomeriggio. Nel preserale Tempesta d’Amore per poi lasciare spazio all'appuntamento con Controcorrente.

In prima serata al lunedì Zona Bianca, al martedì film e serie tv, al mercoledì Controcorrente Prima Serata, al giovedì film e documentari, al venerdì Il Terzo Indizio. Nel weekend andranno in onda film vari. In prima visione due nuove serie, Deadly Tropics e East New York.

La programmazione di Italia 1: torna Battiti Live

In settimana dal lunedì al venerdì la giornata si apre con Latte e Cartoni. A seguire i telefilm Chicago P.D. e CSI New York, rimpiazzati da sitcom nel weekend. Poi gli appuntamenti con Sport Mediaset, I Simpson e I Griffin che faranno staffetta con American Dad!.

In prima serata spazio a repliche di Le Iene Presentano Inside e Italia1 on Stage. A partire da luglio Battiti Live occuperà il martedì di prima serata; la serata del mercoledì prevede invece Chicago P.D. e giovedì toccherà a FBI: Most Wanted; Chicago Fire si collocherà di venerdì e al sabato i film dedicati ai più piccoli. Alla domenica sera si alternano film e Freedom con Roberto Giacobbo in replica.