Omicidio Giulia Cecchettin, Pd critica Mara Venier: “A Domenica In solo voci di destra, parole di Matone assurde” In una nota il gruppo Pd in commissione di Vigilanza Rai critica il dibattito sul caso di cronaca a Domenica In, concentrandosi sulle criticate affermazione dell’onorevole Matone: “Colpevolizza ancora una volta le donne e veicolando messaggi che perpetuano la cultura maschilista nella quale di riproduce la violenza”.

L'intero palinsesto della domenica televisiva è stato inevitabilmente segnato dal caso di cronaca riguardante l'omicidio di Giulia Cecchettin. Tutti i contenitori televisivi hanno trattato l'argomento, sia per aggiornamenti sugli sviluppi della vicenda, sia per dei commenti sul caso. Anche Mara Venier ha dato ampio spazio al tema, con una parte talk incentrata sulla vicenda specifica.

La nota del Pd su Domenica In

Cosa che nelle ultime ore è costata accese critiche da parte dei componenti della commissione di Vigilanza Rai del Partito democratico, che contestano alla trasmissione di Rai1 di parzialità, avendo dato spazio a quelle che vengono considerate voci di destra.

Questa la nota diramata dal gruppo del Partito democratico in commissione di Vigilanza, guidato dal deputato Stefano Graziano: "A Domenica In, ieri, un momento poco edificante di come la tv pubblica decide di affrontare un tema drammatico con ospiti politici. Perche' a discutere dell'assassinio di Giulia Cecchettin sono state invitate due esponenti di centrodestra come Rita Dalla Chiesa e Simonetta Matone?".

Ancora più critico il passaggio relativo a quanto affermato dall'onorevole Matone: "Sulle parole dell'onorevole Matone poi, meglio stendere un velo, vista l'assurdità delle sue affermazioni con il richiamo a ‘madri normali', colpevolizzando ancora una volta le donne e veicolando messaggi che perpetuano la cultura maschilista nella quale di riproduce la violenza. Sconcerta che per discutere di una questione sulla quale serve la massima unità, la Rai decida di far parlare solo una parte, fornendo ancora una volta un cattivo esempio di pluralismo".

Le parole del Pm Matone

