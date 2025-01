video suggerito

Nuovo cavaliere per Barbara De Santi a Uomini e Donne, ma a lei non interessa: Maria De Filippi perde la pazienza A Uomini e Donne è sceso un nuovo cavaliere per Barbara De Santi. Maurizio, questo il suo nome, ha 42 anni e lavora come impiegato pubblico. L’età sembrava non aver convito la Dama del parterre over, che stava per mandarlo via, ma la conduttrice Maria De Filippi l’ha bacchettata, stufa di lei. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Continua la ricerca dell'amore per Barbara De Santi a Uomini e Donne. Dopo aver chiuso la conoscenza con Gaetano, per la dama del parterre Over è sceso Maurizio, un nuovo cavaliere. L'uomo non sembrava averla convinta, tanto che stava per mandarlo via senza neanche dargli una chance. Maria De Filippi ha perso la pazienza, stufa del suo comportamento e dei continui rifiuti.

Un nuovo cavaliere per Barbara, la sua reazione all'arrivo di Maurizio

Nella puntata del 20 gennaio, nello studio di Uomini e Donne è arrivato un nuovo corteggiatore per Barbara De Santi, Maurizio. L'uomo si è subito presentato e ha raccontato qualcosa della sua vita: "Ho quasi 4 anni, vengo da Taggia in provincia di Imperia, sono un dipendente pubblico. Sono felicemente separato da un anno e mezzo. Ho una figlia, Sofia, che ha 7 anni". Subito dopo aver saputo l'età, la Dama è apparsa piuttosto titubante. Maurizio, però, ha cercato di convincerla a dargli una possibilità e a non fermarsi a questo aspetto: "Mi hai stoppato sull'età, però è un po' presto. Sono venuto qua per conoscerti, capire come è la Barbara con ‘la guardia abbassata'".

Maria De Filippi bacchetta Barbara De Santi

"Ti piace o no?", ha chiesto Maria De Filippi a Barbara dopo che Maurizio ha finito di presentarsi. La Dama ha fatto cenno di no con la testa e ha spiegato: "Non mi è arrivato il suo interesse. A me quando dicono ‘vediamo se la Barbara che c'è fuori è diversa' non capisco. Ma non si vede come sono?". "Però hai un complesso, parlane con qualcuno", è subito intervenuta Tina Cipollari. E anche la stessa conduttrice ha voluto bacchettare la donna: "Certo che sei invitante eh… dai Barbara". Maurizio ha provato a convincerla a dargli una possibilità: "Non so come possa arrivarti a qualcosa quando siamo distanti 3 metri e mezzi. Si sono persi i valori anche solo di andare a prendere un aperitivo insieme, di parlare. Magari cambi idea davanti a un bicchiere di vino, diamoci una chance, non ti costa nulla". "Va bene, usciamo", ha detto alla fine Barbara.