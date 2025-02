video suggerito

Nella casa del GF scoprono che il Napoli è primo in classifica: la reazione di Alfonso D'Apice e Shaila Gatta Alfonso D'Apice ha scoperto che il Napoli è primo in classifica in Serie A grazie a un aereo volato sulla casa del Grande Fratello. Il concorrente napoletano ha abbracciato Shaila Gatta e insieme hanno intonato il famoso coro partenopeo "Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione".

A cura di Gaia Martino

"Siamo in testa": così recita l'aereo volato sulla casa del Grande Fratello per Alfonso D'Apice. I fan del concorrente hanno risposto alla curiosità del napoletano che negli ultimi giorni si chiedeva come stesse procedendo la corsa del Napoli in Serie A. La squadra partenopea è infatti in testa alla classifica e la notizia ha fatto esplodere di gioia i napoletani in Casa, Alfonso D'Apice e Shaila Gatta.

L'aereo che annuncia il Napoli primo in classifica

Sulla casa del Grande Fratello è volato un aereo per Alfonso D'Apice. "Siamo in testa. Sogno nel cuore" è stato il messaggio davanti al quale il concorrente è esploso di gioia. D'Apice aveva chiesto aggiornamenti sulla posizione in classifica del Napoli in Serie A ed è stato accontentato dai suoi fan che hanno accompagnato la notizia con il titolo della canzone dei tifosi partenopei, simbolo dello Stadio Diego Armando Maradona. Insieme a Shaila Gatta, infatti, il napoletano ha cantato il coro: "Sarò con te e tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione". Sui gradini del giardino della casa di Cinecittà anche Stefania Orlando ha espresso la sua preferenza calcistica: "Forza Napoli sempre", ha detto.

Alfonso D'Apice su Napoli: "Se porto Chiara, si innamora"

Alfonso D'Apice che nella casa ha iniziato una relazione con Chiara Cainelli, ha detto la sua sulla distanza che li dividerà una volta fuori dal reality. "Abbiamo detto che chi si innamora della città dell'altro, si trasferisce. Lei mi porta a Trento, sarà bellissima, ma poi la porto a Napoli. Pensa come si innamora" ha dichiarato il napoletano facendo sorridere tutti. "Napoli è molto traffico, però è bellissima. Non te la togli più dalla testa, diventi dipendente da Napoli" hanno commentato Pamela Petrarolo, Jessica Morlacchi e Stefania Orlando.

