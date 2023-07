Nasce il Trofeo Silvio Berlusconi, quando e dove vedere la partita Monza – Milan in diretta TV AC Milan e AC Monza, con un comunicato congiunto, annunciano la nascita del Trofeo Silvio Berlusconi: “Questa iniziativa vuole onorare e mantenere vivo il ricordo del Presidente”.

A cura di Daniela Seclì

Nasce il Trofeo Silvio Berlusconi. A istituire l'evento e a disputare la prima edizione dell'amichevole, Monza e Milan, le due squadre più amate dal leader di Forza Italia, che si è spento lo scorso 12 giugno all'età di 86 anni. La partita andrà in onda in diretta su Canale5. Lo annunciano le due squadre con un comunicato congiunto.

Come nasce il Trofeo Silvio Berlusconi

Con un comunicato congiunto, Milan e Monza hanno annunciato la decisione di istituire un trofeo che porta il nome di Silvio Berlusconi. La partita, un'amichevole, si terrà ogni anno a partire dall'estate 2023: "Nel nome di Silvio Berlusconi, AC Milan e AC Monza annunciano la scelta di istituire il "Trofeo Silvio Berlusconi", un'amichevole che i due Club amati dal Presidente disputeranno ogni anno". Il comunicato prosegue chiarendo l'intento dell'evento sportivo:

Questa iniziativa vuole onorare e mantenere vivo il ricordo del Presidente Silvio Berlusconi, che ha scritto pagine indelebili della storia di entrambi i Club.

Come seguire la partita Monza – Milan in diretta TV

La prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi si terrà martedì 8 agosto all'U-Power Stadium di Monza: "Nelle stagioni successive ci sarà un'alternanza degli stadi dei due Club in cui sarà disputato il match". La partita, come già precisato, vedrà la sfida tra Monza e Milan e avrà inizio alle ore 21:00. Sarà possibile assistere al match in diretta tv su Canale5 e in streaming su MediasetInfinity. Silvio Berlusconi è stato il proprietario del Milan per ben trentuno anni, conquistando dal 1986 al 2017, ventinove trofei. Il 28 settembre 2018, ha fatto in modo che il Gruppo Fininvest acquisisse il Monza, che all'epoca giocava in Serie C. A giugno del 2020, l'AC Monza è tornata in Serie B. Il 29 maggio 2022, la squadra ha avuto accesso alla Serie A. Ha chiuso la stagione che si è appena conclusa, all'undicesimo posto.