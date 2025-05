video suggerito

Nadia e Cristina "amiche" a Uomini e Donne nonostante la rivalità per Gianmarco, Tina Cipollari: "Non siete spontanee" A pochi giorni dalla scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, le due corteggiatrici Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara sono sembrate particolarmente complici in puntata. La reazione di Tina Cipollari: "Vi siete spersonalizzate, prima c'era questo sano antagonismo, ora questa situazione non mi torna".

A cura di Sara Leombruno

Manca sempre meno alla messa in onda della scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, che dovrebbe essere trasmessa tra martedì 27 e mercoledì 28 maggio. Nella puntata in onda oggi, però, il tronista ha annunciato che ha intenzione di passare con Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato due giornate intere, così da arrivare a una decisione definitiva. Le due sono parse molto complici e questo ha portato Tina Cipollari a intervenire con una critica: "Vi siete spersonalizzate".

La complicità tra Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato a Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne del 21 maggio si è aperta con l'intervento dell'amico di Gianmarco Steri, Enzakkione, che è andato a prenderlo a casa sua alle 7 di mattina per fargli un'intervista. "Quando scegli? Chi ti ha colpito di più?" sono state alcune delle domande. Gianmarco, dal canto suo, ha risposto da aver bisogno di passare le ultime due giornate con Cristina e Nadia: "Ho bisogno di vivere ore serene con tutte e due".

La complicità tra le due corteggiatrici in studio è stata evidente al punto da spingere Maria De Filippi a sottolinearla, cosa che ha fatto storcere il naso a Tina Cipollari, che ha ritenuto incoerente il loro comportamento.

La reazione di Tina Cipollari

Interpellata dalla conduttrice, Nadia si è detta rasserenata dopo l'ultima puntata: "Sono più tranquilla. Ieri è stata una giornata tostissima, poi ho parlato con mia madre e mi sono aperta con lei, mi ha detto "Non ti riconosco più", ma voglio che Gianmarco faccia ciò che si sente". Maria, a quel punto, ha scherzosamente fatto notare al tronista che tra le due fosse evidente una complicità. La cosa non è stata apprezzata da Cipollari, che ha detto: "Il fatto che siano diventate amiche è una rovina, si sono spersonalizzate, prima c'era questo antagonismo sano tra loro, ora questa situazione non mi torna". E ancora:

Avete perso la vostra spontaneità. Non è possibile che due ragazze che lottano per lo stesso uomo diventino amiche.