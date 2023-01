Morte Lando Buzzanca, il figlio sulle accuse del medico di famiglia: “Lui non seguiva mio padre” Massimiliano Buzzanca, ospite di Pomeriggio Cinque, risponde alle accuse del dottor Tomaselli, che aveva denunciato le condizioni in cui Buzzanca sarebbe stato lasciato morire: “Ho denunciato chi dovevo denunciare”, ha detto Buzzanca.

A cura di Andrea Parrella

A poche settimane dalla morte di Lando Buzzanca, torna a parlare il figlio Massimiliano che risponde alle polemiche generate dalle accuse di averlo abbandonato in una Rsa nella quale è stato ricoverato per circa un anno. Buzzanca è intervenuto a "Pomeriggio Cinque" da Barbara D'Urso per rispondere alle accuse di Fulvio Tomaselli che aveva appunto denunciato sui social la presunta condizione di Buzzanca. "Ha 87 anni, ma sembra ne abbia 155. Era in questo stato già da luglio: in sei mesi ha perso 25-30 chilogrammi".

Buzzanca annuncia denunce nei confronti della Rsa

Le parole di Massimiliano Buzzanca a Pomeriggio Cinque sono state molto decise: "Quest'uomo non è mai stato medico di famiglia, ma neppure il medico di mio padre. Se questa persona non ha fatto denuncia ai carabinieri quello che dice è solo fuffa". Quindi ha aggiunto: "Ho fatto diverse denunce nei confronti di ignoti e nei confronti di quella Rsa". Buzzanca ha quindi specificato di aver denunciato anche Francesca Lavacca, che aveva sposato Lando Buzzanca nelle proteste del figlio, il quale riteneva il padre incapace di intendere e di volere.

Il figlio del famoso attore, minimizzando sulle parole del medico, ha sottolineato come molte persone di famiglia abbiano fatto visita a Buzzanca negli ultimi mesi, specificando che: "Parenti, cugini, amici di famiglia, nessuno ha avuto da ridire sulle condizioni di papà". Quindi Buzzanca ha offerto dettagli sulle condizioni di salute di suo padre: "Col tempo è decaduto fisicamente" continua Massimiliano riferendosi alla demenza senile diagnosticata a Buzzanca nel 2016 e l'afasia che avevano progressivamente peggiorato le sue condizioni: "Questo dottore non seguiva papà e nemmeno era un medico di famiglia, non mi pare abbia sporto alcun tipo di denuncia".

Le accuse del dottor Tomaselli

"Una sua gamba è grande quanto un mio braccio", queste le parole del medico di fiducia di Lando Buzzanca, Fulvio Tomaselli, che più volte aveva affidato ai social network le comunicazioni relative alle condizioni di salute del suo paziente. "Oggi di Lando Buzzanca resta un 10% di quello che era, sotto ogni aspetto – ha rivelato a il Corriere della Sera il dottor Tomaselli – Era alto 1 metro e 87 centimetri e pesava 83 chili, fino al 2021 aveva un fisico perfetto". Il noto attore oggi 87enne, invece, appare completamente diverso: "Rattrappito, emaciato, senza denti: a stento arriva a pesare 50 chili".