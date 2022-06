Monica Giandotti lascia Unomattina tra le polemiche: “Ci si vede quando ci si vede” La conduttrice ha salutato ringraziando tutta la squadra di Unomattina, chiudendo un po’ polemicamente dopo i tagli e i cambiamenti degli ultimi tre mesi: “Ci si vede quando ci si vede”.

Monica Giandotti ha chiuso la stagione di Unomattina. È stata una stagione molto complessa per la conduttrice che da tre mesi ha condotto da sola una trasmissione che ha cambiato formato. Marco Fritella, suo co-conduttore, ha lasciato perché da marzo è alla direzione di RaiLibri, lo stesso formato ne è risultato ridimensionato con una riduzione complessiva della durata. Monica Giandotti però ha voluto ringraziare tutta la squadra e non ha nascosto l'orgoglio per una stagione portata a conclusione con grande capacità: "Abbiamo già vinto, per me". Quando Gigi Marzullo le chiede: "Ma adesso, io, dove ti vedo?", la Giandotti ha risposto diretta: "Ci si vede quando ci si vede".

Le parole di Monica Giandotti

Monica Giandotti ha vinto la sfida di una conduzione molto complessa e lo ha fatto salutando tutta la sua "meravigliosa squadra" ringraziata in diretta per aver svolto "un lavoro incredibile. Ecco le sue parole:

Devo salutare e ringraziare soprattutto la meravigliosa squadra di Unomattina, che negli ultimi tre mesi ha fatto un lavoro incredibile. E’ cambiato il formato, sono cambiati i temi. Una prova che questa squadra ha affrontato con grandissimo spirito di servizio, come il servizio pubblico richiede, una sfida che abbiamo giocato e che secondo me abbiamo vinto.

Poi, il saluto a Eleonora Daniele di "Storie Italiane": "Ciao Eleonora, è l'ultima volta che ti passo la linea. Grazie a tutti voi, ci vediamo".

Da lunedì, c'è Unomattina estate

La conduttrice ha poi introdotto i due nuovi conduttori di Unomattina estate, Maria Soave e Massimiliano Ossini, conduttori della versione estiva del format a partire da lunedì 6 giugno. Per Massimiliano Ossini è un ritorno al format, dopo la conduzione del 2018 con Valentina Bisti. Per Maria Soave, invece, si tratta di un esordio assoluto.