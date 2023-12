Minzolini fuori da Stasera Italia: “Il motivo non l’ho capito, pare non piacesse il mio stile” “Non l’avevo mica cercato, me l’avevano proposto loro…”, si lascia andare il conduttore. “Era un’eventualità sempre possibile, ma non si può dire che fosse un evento annunciato”. Non può nascondere un certo disagio Augusto Minzolini, silurato da Mediaset pochi giorni prima di Natale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Giulia Turco

Augusto Minzolini lascia la conduzione di Stasera Italia Weekend su Rete 4, a sorpresa e in anticipo, rispetto a quanto inizialmente preventivato. L’annuncio sarebbe arrivato poco prima delle feste per lui da parte dell’azienda, che secondo le indiscrezioni non avrebbe apprezzato il suo stile fin troppo diplomatico di portare avanti la trasmissione.

L'annuncio dell'addio anticipato poco prima di Natale

L’addio di Minzolini arriva a poche ore da quello di Nicola Porro, che però era già in previsione. Stando alle anticipazioni di Davidemaggio, non ci saranno più due volti diversi per la settimana e per il weekend. Fino al 31 dicembre alla guida del programma “ci sarà Stefania Cavallaro, da martedì 2 a domenica 7 gennaio Sabrina Scampini”.

Il motivo dell’addio anticipato di Minzolini? “Mi è stato spiegato, ma sinceramente non l’ho capito”, risponde l'ex direttore del Tg 1 e de Il Giornale, silurato da Mediaset proprio poco prima delle feste, mentre Piersilvio Berlusconi augurava un sereno Natale a tutta la grande famiglia de Il Biscione. Tanto sereno non dev’essere stato l’annuncio per il conduttore, che con la puntata del 24 dicembre ha concluso a sorpresa l’esperienza in conduzione su Rete 4, dopo soli tre mesi. “Era terminato il nostro tempo a disposizione, così come il mio ciclo alla conduzione di Stasera Italia”, ha chiarito lui come fa sapere Il Foglio, senza nascondere un certo disagio per l’accaduto. “Non l’avevo mica cercato, me l’avevano proposto loro…”, si lascia andare. “Era un’eventualità sempre possibile in questo lavoro, ma non si può dire che fosse un evento annunciato”, aggiunge.

I motivi da parte dei vertici Mediaset

Eppure pare che alla base di tale decisione da parte dell’azienda un motivo ben chiaro ci fosse. Qualcuno non avrebbe gradito particolarmente lo stile di Minzolini, abituato ad un’informazione piuttosto cortese e impostata, anche nel dibattito politico che lui stesso gestiva nel suo salotto tv del weekend. Sicuramente uno stile piuttosto lontano dai canoni ai quali le reti Mediaset sono abituate, a partire da Mario Giordano a Paolo Del Debbio, per intenderci. “Era una questione di sintassi giornalistica”, conferma Minzolini a proposito di quanto gli è stato riferito. “Io ho il mio stile, quando faccio il conduttore lascio da parte le mie opinioni e cerco di mettere a confronto le idee, senza scatenare inutili risse”.