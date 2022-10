Mia Ceran incinta conduce Nei Tuoi Panni, il nuovo show su Rai2 che racconta la famiglia Da lunedì 17 ottobre, Mia Ceran condurrà un nuovo programma su Rai2. Si intitola Nei Tuoi Panni e tratterà di famiglia in tutte le sue forme. Per la giornalista questa nuova sfida televisiva arriva mentre è in dolce attesa del secondo figlio: “Improvvisamente ho iniziato a guardare diversamente mia madre perché tutte le sfide che lei ha affrontato le avevo io davanti”.

A cura di Elisabetta Murina

È in arrivo una nuova sfida televisiva per Mia Ceran. Da lunedì 17 ottobre, la giornalista condurrà su Rai2 il programma Nei tuoi panni, incentrato sulla famiglia in tutte le sue accezioni. Un progetto che le è stato affidato in un momento in cui la sua, di famiglia, sta per allargarsi. Solo qualche settimana fa, infatti, ha annunciato di essere in dolce attesa del secondo figlio dal compagno Bruno Romeo.

Di cosa parlerà il programma Nei tuoi Panni di Mia Ceran

Il nuovo programma di Mia Ceran, in onda a partire dal 17 ottobre su Rai2, avrà per protagonista ogni settimana una famiglia diversa, da quelle tradizionali alle arcobaleno, che si sottoporranno a una serie di esperimenti vedendone i risultati per la prima volta sullo schermo, insieme al pubblico: ogni giorno un membro della famiglia dovrà sostituirne un altro in un'attività quotidiana. Ad affiancarli ci saranno degli esperti: tre psicoterapeuti, un avvocato e una mediatrice familiare. Un progetto inedito e innovativo, una sfida che la giornalista ed ex conduttrice di Quelli Che Il Calcio ha accettato con piacere e mentre è in dolce attesa del suo secondo figlio. "Improvvisamente ho iniziato a guardare diversamente mia madre perché tutte le sfide che lei ha affrontato le avevo io davanti e impallidivo onestamente", ha dichiarato la conduttrice in conferenza stampa. E la direttrice ha aggiunto: "La gravidanza è uno stato straordinario di normalità, non è una malattia".

Mia Ceran presto mamma per la seconda volta

Mia Ceran e il compagno Bruno Ferrari diventeranno presto genitori per la seconda volta. Questa volta l'annuncio della gravidanza non è arrivato in diretta durante la trasmissione Quelli che il Calcio, che la giornalista conduce, ma con un tenero scatto dell'ecografia pubblicata sui social. "Ciao a te, che stai per piombare nelle nostre vite per stravolgerle di nuovo. Non vediamo l’ora (Mia, Federico, Bruno & Tito)", ha scritto ad accompagnare il post, senza svelare ancora il sesso del bebè in arrivo, ma aspettando con gioia la data del parto. La coppia, nell'agosto del 2021, ha accolto in famiglia il loro primogenito, il piccolo Bruno Romeo.