“Mi rideva in faccia”, Maddalena allontana la madre ma non la sorella Finale brutto per la storia di C’è posta per te: Maddalena fa allontanare la madre dallo studio.

La puntata di C'è posta per te, in onda sabato 12 febbraio 2022 su Canale5, ha messo al centro una storia che purtroppo non è finita bene. Annamaria, una madre che ha scelto di lasciare suo marito, ha cercato di recuperare il rapporto con la figlia Maddalena, che insieme a suo fratello assente da studio, non ha mai perdonato questa scelta. Accanto alla madre c'era la figlia Daniela, l'unica che è rimasta accanto a sua madre fino alla fine. Purtroppo per Annamaria, Maddalena ha deciso di chiudere la busta.

La storia

Maddalena e il fratello Salvatore non hanno perdonato alla madre Annamaria il fatto di aver lasciato il padre, ma soprattutto di averlo fatto quando già aveva una relazione con l'attuale compagno Enzo, che sarebbe addirittura un parente. Questo non sarebbe vero, secondo la versione della madre che però ha comunque nascosto l'inizio della convivenza ai due fratelli.

Io ho lasciato vostro padre, non ho mai abbandonato voi. Sono andata via perché non stavo più bene. La situazione non era quella che tutti credevano. I messaggi che mi hai scritto erano offensivi. Io penso di essere stata sempre un'ottima madre. Se ho sbagliato ti chiedo scusa. Ora sono un po' più serena, grazie a Daniela che non mi ha mai abbandonata. Ma voi siete i miei figli, la mia vita. Se vi ho tenuto nascosta la convivenza è solo perché volevo vedere se andasse bene. Non volevo farti del male. Dammi un'altra possibilità. Ti amo

Maddalena fa allontanare la madre e apre la busta solo per la sorella

Le ragioni di Maddalena alla fine sembrano più forti di tutto: "L'abbiamo implorata. Volevamo che tornasse da noi, ma ci ha riso in faccia. Ci siamo sentiti morire e pensavamo che il problema fossimo noi". Alla fine, Maria De Filippi le fa la domanda a bruciapelo:

Se le voglio ancora bene? È mia madre e lo riconosco. Però, sono arrabbiata. Non è stato facile. Mio fratello diceva che voleva morire.

Il finale è agrodolce: Maddalena fa allontanare la madre dallo studio. Maria De Filippi è costretta a eseguire.