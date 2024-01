Mew fuori da Amici 23, svelato il contenuto del biglietto che ha lasciato ai concorrenti La notizia dell’addio di Mew e Matthew ad Amici 23 continua a tenere banco. Novella 2000 ha pubblicato il biglietto che la cantante avrebbe lasciato agli altri concorrenti prima di dire addio al talent di Maria De Filippi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

La notizia della decisione di Mew e Matthew di lasciare Amici 23 continua a tenere banco. Nonostante le numerose ipotesi sui motivi dell'addio, al momento non esiste una versione ufficiale. Maria De Filippi, nel corso della puntata di domenica 14 gennaio, si è limitata a dire che i due allievi hanno lasciato la scuola "per motivi personali". La conduttrice ha preferito voltare subito pagina e non dilungarsi a riguardo. In queste ore, intanto, è spuntato il bigliettino che Mew avrebbe lasciato ai suoi ex compagni di avventura.

Il biglietto che Mew ha scritto prima dell'addio al talent di Maria De Filippi

Nei giorni scorsi, gli spettatori che seguono fedelmente il daytime di Amici 23, hanno scrutato con attenzione la casetta cercando tracce di Mew o Matthew, magari una loro nota tra i bigliettini attaccati al frigo. Novella 2000 ha fatto chiarezza, pubblicando quello che definisce "la vera lettera che la cantante ha scritto ai suoi compagni d’avventura di Amici 23". Sul sito della nota rivista, la foto del biglietto presumibilmente scritto da Mew. Ecco cosa contiene la breve nota:

Portate il vostro c**o il più avanti possibile. Credete nei vostri sogni e nel vostro talento. Seguite sempre il vostro cuore. Vi amo tutti immensamente. Mew.

Dunque, la cantante si è congedata dagli altri concorrenti con parole di incoraggiamento, invitandoli a inseguire i loro sogni. Cosa che lei ha deciso di fare altrove.

Mew e Matthew fuori da Amici, al loro posto Kia e Nahaze

Intanto, la vita nella scuola di Amici 23 va avanti. Nel cast, infatti, sono entrate due nuove cantanti che prenderanno il posto dei due allievi che hanno deciso di lasciare il talent condotto da Maria De Filippi. Le due nuove concorrenti si chiamano Kia, all'anagrafe Chiara Letizia e Nahaze, all'anagrafe Nathalie Hazel. Le due allieve saranno seguite da Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.