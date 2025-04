Messa di Pasqua 2025 in tv senza Papa Francesco: a che ora e dove vedere la celebrazione con Comastri

video suggerito

Papa Francesco assente alla Messa di Pasqua 2025: il cardinale Comastri presiederà la celebrazione. Ecco dove e quando seguire in diretta TV la cerimonia e la benedizione Urbi et Orbi.

In questa Domenica di Pasqua, 20 aprile 2025, è prevista alle ore 10.30 la Santa Messa pasquale, uno dei principali eventi della stagione religiosa. Purtroppo, quest'evento sarà segnato da un'assenza importante: Papa Francesco non presiederà la tradizionale celebrazione in Piazza San Pietro. A causa del suo stato di salute, il Pontefice ha delegato il cardinale Angelo Comastri a guidare la Santa Messa pasquale. Sarà Comastri a impartire la benedizione Urbi et Orbi. Secondo le indiscrezioni, leggerà anche un messaggio di Papa Francesco. Ecco tutti i dettagli su orari e canali per seguire questo importante appuntamento religioso.

A che ora si celebra la Santa Messa di Pasqua senza Papa Francesco

Nel giorno di Pasqua si terrà la tradizionale Messa in Piazza San Pietro. La cerimonia sarà trasmessa a partire dalle ore 9.20 su Rai1, domenica 20 aprile 2025. La cerimonia sarà possibile seguirla anche collegandosi su Tv2000, emittente della Cei, oppure su Radio InBlu2000. Nonostante l'assenza fisica del Santo Padre, la celebrazione manterrà il consueto protocollo e si svolgerà con tutta la solennità che questa importante festività richiede. La cerimonia sarà disponibile per la visione anche in streaming, sulla piattaforma RaiPlay, sul canale Youtube Vatican Media e sulla pagina FacebookVatican News.

Al termine della Santa Messa, attorno alle 12.00, il cardinale Comastri impartirà la tradizionale benedizione "Urbi et Orbi" dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro. Secondo fonti vaticane, Papa Francesco ha preparato personalmente il messaggio che verrà letto da Comastri durante la benedizione, contenente un forte appello alla pace e alla riconciliazione tra i popoli.

Dove seguire la Santa Messa con Comastri oggi

La cerimonia comincerà alle 10.30, ma il collegamento partirà già alle ore 9.20 su Rai1 che si collegherà con lo studio di A sua immagine con approfondimenti e anticipazioni. I telespettatori potranno quindi assistere non solo alla celebrazione eucaristica, ma anche ai momenti che la precedono, per seguire dibattiti sul significato teologico e spirituale della Pasqua. Sarà possibile seguire l'intera celebrazione anche su Tv2000, l'emittente della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), che offrirà una copertura completa dell'evento, oppure sintonizzandosi su Radio InBlu2000, per chi preferisce seguire la celebrazione in formato audio.