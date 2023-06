Mazzoli: “Helena persona problematica”, la naufraga risponde alle accuse del vincitore dell’Isola Via Instagram, Helena Prestes ha risposto a Marco Mazzoli che, in una recente intervista, l’ha definita una “persona problematica”: “I miei problemi erano la fame e il non riuscire a legare con nessuno. Lui ha meritato la vittoria”.

A cura di Elisabetta Murina

Helena Prestes risponde a Marzo Mazzoli che, intervistato dal Corriere della Sera, l'ha definita una "persona davvero problematica". La naufraga, con alcune storie Instagram, ha parlato del suo rapporto con il vincitore dell'Isola dei Famosi 2023, dopo le numerose segnalazioni che le sono arrivate.

Le parole di Helena Prestes su Marco Mazzoli

La modella brasiliana ed ex naufraga dell'isola, arrivata in semifinale, ha spiegato che i "problemi" avuti in Honduras riguardavano principalmente la fame e il non riuscire a legare con il resto del gruppo:

I problemi che ho avuto là, semplicemente, erano aver fatto fatica a legarmi con qualcuno, essendo un posto dove non c'è amore. Poi mi nominavano tantissimo. La fame è stata il mio peggior nemico e Marco lo sa, sono sicura che non mi conosce nella vita reale.

Per quanto riguarda Mazzoli, Helena ha spiegato che lui ha sempre potuto contare sul sostengo di qualcuno e che, nonostante non la conosca per come è davvero, si sia meritato la vittoria:

Abbiamo parlato molte volte, gli voglio bene, è una persona più umana di molte altre là dentro. Ha meritato la vittoria, ora non è il momento di fare zizzania, tranquillizzatevi. Ha sempre avuto il supporto per andare avanti, i miei problemi erano molto seri. Non ci conosciamo nella vita reale e spero ne avremo l'opportunità. Spero che manterrà il giudizio su di me, di persona super simpatica, che aveva quando mangiavamo in hotel e non c'erano difficoltà di sopravvivenza e di gioco.

Cosa ha detto Mazzoli su Helena dopo la vittoria all'Isola

La reazione di Helena è nata da un'intervista che Marco Mazzoli ha rilasciato al Corriere della Sera dopo la sua vittoria all'Isola dei Famosi. Rispondendo a una domanda sul rapporto con gli altri naufraghi, lo speaker di Radio 105 ha parlato così della modella brasiliana, con cui ha vissuto per più di due mesi: "Quanto a Helena Prestes ho provato ad andarle incontro, ma alla fine avevano ragione di altri naufraghi: una persona davvero problematica". Il neo vincitore ha poi smentito di essere stato raccomandato da Mediaset: "Gli ascoltatori dello Zoo mi hanno votato, siamo una famiglia, ma non sono stato raccomandato. Lavoro per una società americana".