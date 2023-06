All’Isola Helena lascia le scarpe nella tenda di Fabio, Mazzoli interviene: “Le ho buttate via” Helena Prestes di nuovo al centro di discussioni all’Isola dei Famosi. Il motivo della discordia sono state le sue scarpe, lasciate appese all’accampamento di Fabio dei Jalisse. Il naufrago non ha gradito il gesto e le ha chiesto di toglierle, ma lei si è rifiutata. Così è intervenuto Mazzoli, che le ha buttate via.

All'Isola dei Famosi, Helena Prestes non riesce ad andare d'accordo con il resto dei naufraghi. Dopo il confronto con Pamela Camassa e Alessandra Drusian, non appena tornata su Playa Fantasma, la naufraga ha discusso anche con Marco Mazzoli e Fabio dei Jalisse. Il motivo? Le scarpe che la modella ha deciso di lasciare appese all'accampamento, senza volerle spostare.

La discussione tra Helena e Fabio

A far scattare la scintilla tra i due naufraghi sono state le scarpe di Helena. La modella, tornata in gioco nella scorsa puntata del reality, ha deciso di lasciarle nell'accampamento dove dorme Fabio, appese proprio sopra la sua testa. "Ricordati di toglierle", ha esordito il cantante rivolgendosi alla compagna. Lei, però, non ha intenzione di farlo: "Mi sa che le lascio lì, tanto la testa non la sbatti. Il telo è di tutti e le ho messe lì per non farle bagnare quando piove". Fabio ha ribattuto: "Non è molto carino lasciarle lì". "E dove le metto? Non mi piace lasciare le mie cose per terra", ha incalzato la modella. Alla fine, scocciato, il naufrago ha detto: "Lasciale là, allora".

La reazione di Marco Mazzoli alla decisione di Helena

Se Fabio si è quasi arreso alle intenzioni di Helena, senza iniziare a discutere animatamente, diversa è stata la reazione di Marco Mazzoli che ha assistito alla scena. Parlando con le telecamere, il conduttore de Lo Zoo di 105 ha espresso la sua opinione, vedendo il gesto come una mancanza di rispetto nei confronti del compagno:

Tu non puoi arrivare là e mettere le tue scarpe dove dorme Fabio, come per dire io mi sto creando il mio angolino, voglio il mio fuoco, voglio comandare io perché sono la regina della mia nuova tribù che in realtà non dovrebbe esistere, però ti lascio le scarpe sopra la testa per farti capire che se volessi, posso tornare.

Mazzoli, senza pensarci due volte, si è alzato e con un bastone ha preso le scarpe di Helena e le ha buttate: "Fabio che è un piacione non ha detto niente, io ho preso le scarpe e le ho buttate via".