Marina Occhiena: "Ho sfiorato la depressione, solo Cristiano Malgioglio mi è stata vicino" Marina Occhiena racconta a Storie Italiane di aver sfiorato la depressione dopo aver lasciato i Ricchi e Poveri: "La mia carriera è andata avanti, ma con la maturità di oggi non avrei preso quella decisione. Solo Malgioglio mi è stato vicino".

Nella puntata di Storie Italiane di martedì 18 febbraio si parla ancora di Sanremo. Nel segmento dedicato agli alti e bassi degli artisti italiani, tra gli ospiti c'è anche Marina Occhiena dei Ricchi e Poveri che ha rivelato di essersi pentita di aver lasciato il gruppo: "Non ci sono mai caduta nella depressione, ma ho subito le conseguenze da quella scelta". E una sola persona gli è stata davvero vicino, quella persona è Cristiano Malgioglio.

"I giornali mi davano addosso, è stata durissima"

Marina Occhiena ha rivelato che il fatto di aver lasciato i Ricchi e Poveri le ha causato un momento molto difficile: "Quando prendi una decisione così importante ti prendi tutta una serie di conseguenze".

Nella depressione non ci sono mai caduta, ma quando prendi una decisione così importante ti prendi tutta una serie di conseguenze. I giornali mi davano addosso, è stata durissima. Ho vissuto un momento in cui prendere una decisione per me è stata davvero dura. Se la sceglievo nera, pensavo che dovevo prendere il bianco. E viceversa.

L'aiuto di Cristiano Malgioglio

L'aiuto di Cristiano Malgioglio è stato fondamentale in questa fase difficile della sua carriera. È stato l'unico, ha fatto sapere la Occhiena, che le è stato davvero vicino.

La mia carriera è andata avanti, ma con la maturità di oggi non avrei preso quella decisione. Avevamo seminato tanto e mi è dispiaciuto per quello. L'unico che mi è stato sempre vicino è stato Cristiano Malgioglio. Ha sempre creduto in me. Scrisse Talismano per me. Io ero talmente sconvolta che quasi quasi non la volevo fare. Lui mi ha dovuto convincere, l'ho fatta ed è stata carina.

Marco Ferradini, tra i presenti del blocco Sanremo, ha commentato: "Bisogna godere del successo e quando non c'è, non bisogna pensarci. Non bisogna mai pensare al successo, perché quando fai musica fai già qualcosa di bello. Ti ritorna tutto questo". Azzurra Della Penna fa notare invece: "Figurati cosa sarebbe esploso e come sarebbe esploso quello che ha fatto la Occhiena oggi che ci sono i social".