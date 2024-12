video suggerito

Manuela Carriero sbugiarda Michele Longobardi: "Contatta le corteggiatrici con profili fake? Fece lo stesso con me" Dopo la bufera che si è creata attorno a Michele Longobardi, che avrebbe contattato le sue corteggiatrici a Uomini e Donne con alcuni profili fake su Instagram, Manuela Carriero è intervenuta sulla vicenda: "Fece lo stesso anche con me. Avendo vissuto a Napoli, avevamo amici in comune e tramite essi aveva provato a mandarmi messaggi".

A cura di Sara Leombruno

Dopo la bufera che si è creata attorno a Michele Longobardi, attuale tronista di Uomini e Donne che avrebbe contattato le sue corteggiatrici con alcuni profili fake su Instagram, Manuela Carriero è intervenuta sulla vicenda e ha rivelato alcuni particolari inediti del suo trono. Il tronista napoletano, infatti, era uno dei corteggiatori nel periodo del trono della ragazza, che finì con il suo abbandono. Ecco cosa ha detto l'ex tronista.

Le parole di Manuela Carriero su Michele Longobardi

Intervistata da Lorenzo Pugnaloni, Manuela Carriero non si è detta sorpresa da quanto emerso dalle anticipazioni di Uomini e Donne, secondo cui Longobardi contattava le sue corteggiatrici con profili fake: "Fece lo stesso anche con me. Avendo vissuto a Napoli, avevamo amici in comune e tramite essi aveva provato a mandarmi messaggi del tipo: ‘Ditele che la penso, ditele di portarmi in esterna, datele la buonanotte'". Dopo i tentativi di contatto, l'ex tronista decise di riferire alla sua amica di non fare da tramite per nessun tipo di comunicazione, chiudendo la situazione: "Ovviamente, per l’enorme rispetto che porto verso il programma e la redazione, accennai loro questa cosa”.

L'ex tronista Manuela Carriero

"Contattava le corteggiatrici? Voleva allungare il brodo"

Sulla situazione emersa ieri dalla registrazione in studio, Carriero ha detto: “Credo che il suo intento fosse quello di tenerle tutte per allungare il brodo. Diciamo che con la velocità con cui ha capito che non fosse interessato a me, mi meraviglio che non abbia ancora la scelta. La legge dovrebbe essere uguale per tutti, comunque ha violato il regolamento. Io gli avevo dato il beneficio del dubbio ma non mi sbagliavo. Non è una persona vera e onesta”.