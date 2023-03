Manuel Bortuzzo: “Sono single, mi sto concentrando solo sul nuoto, sogno le Paralimpiadi” Manuel Bortuzzo è stato ospite di Verissimo nella puntata di sabato 25 marzo. I suoi progetti sono volti allo sport e al nuoto, non manca spazio per l’amicizia, ma l’amore al momento non rappresenta una priorità.

Ospite della puntata di sabato 25 marzo di Verissimo è Manuel Bortuzzo. Il nuotatore ha raccontato i suoi nuovi progetti, concentrati sullo sport, visto che tanti sono gli obiettivi che spera di poter raggiungere da qui ai prossimi mesi, frutto di impegno e dedizione.

Il sogno delle Paralimpiadi

Arriva sorridente nello studio di Silvia Toffanin, contento del suo percorso e di tutti i progressi fatti in questi mesi che, però, lo hanno avvicinato ad ottenere qualcosa che desiderava da tempo, da quando la sua vita è cambiata per sempre. Ora, Manuel Bortuzzo è sereno e punta alle Paralimpiadi di Parigi:

Quando la gente mi chiede come sto, mi sento al posto giusto, mi sento di fare quello per cui sono nato, sono contento di vivere questo così, non vedo l’ora che i giorni passino, per vedere come andrà a finire. È stato davvero difficile, il mio allenatore Francesco Bonanni, lui mi ha fatto rientrare in acqua un po’ per gioco, iniziava a capirmi a conoscermi e io riassaggiavo la voglia di stare in acqua. Abbiamo una gara a metà aprile, una a metà maggio.

Grazie al suo allenatore, quindi, Manuel ha ripreso fiducia nelle sua capacità e ha dato forma ad un sogno, portandolo sempre più vicino alla realtà:

Dopo l’incidente lui (Francesco Bonanni ndr.) e suo padre sono venuti da me a dirmi, che se avevo voglia di continuare a nuotare loro me l’avrebbero fatto fare, mi avrebbero messo a disposizione tutto, Quindi mi hanno proposto di tornare a nuotare a Tor di Quinto, con le fiamme Oro.

L'amicizia con Aldo Montano e Gianmaria Antinolfi

Non potevano mancare delle sorprese. Arrivano, infatti, dei videomessaggi da parte di Aldo Montano e Gianmaria Antinolfi, suoi compagni d'avventura al Grande Fratello Vip, dopo il quale l'amicizia è continua e si è anche rafforzata. Entrambi hanno voluto infondergli forza e speranza, facendogli sentire il loro affetto e supporto, e l'atleta commenta:

Sono davvero unici perché hanno una delicatezza assurda, Gianni quando mi scrive ha sempre le parole giuste, abbiamo parlato ogni giorno sempre di questo e loro volevano aiutarmi a trovare la strada per raggiungere i miei obiettivi, i miei risultati saranno anche un po’ loro, li hanno sudati. Spero di poterli portare a Parigi e vederli esultare con me dagli spalti.

A proposito di Aldo Montano, con cui condivide la passione per lo sport, rivela: "Aldo è venuto in acqua con me, in palestra con me, la cosa bella sua non mi parla mai illudendomi di grandi cose, è sempre realista, si vede che è stato un atleta per tutta la vita, è un punto fermo, accanto a lui mi sento ancora più forte".

Manuel Bortuzzo e l'amore

Il Grande Fratello gli aveva portato anche l'amore, quello con Lulù Selassié, durato poco dopo la fine del reality e a seguito da una frequentazione con un'altra ragazza, Angelica. A proposito della ex gieffina, Manuel dichiara: "Più di quello che già c’è stato, non c’è stato più nulla, nemmeno in segreto. Lulù non l’ho più sentita, nemmeno in segreto". Ma l'amore non è del tutto fuori dai suoi piani, anche se il suo sguardo punta altrove: