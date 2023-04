Malore per Helena Prestes all’Isola dei famosi: “Delirava e ha vomitato” Helena Prestes ha avuto un malore a pochi giorni dall’inizio dell’Isola dei famosi. La modella brasiliana aveva appena mangiato dei lumaconi di mare. Allarmate le naufraghe: “Delirava e ha vomitato”.

A cura di Stefania Rocco

Frezza La Fata/IPA

Ore difficili per Helena Prestes che ha avuto un malore a pochi giorni dall'inizio della sua avventura all’Isola dei famosi. La modella brasiliana è stata male dopo avere mangiato dei lumaconi di mare crudi pescati da Nathaly Cadonazzo. Allarmate le naufraghe con le quali Helena sta dividendo la spiaggia e che sono accorse immediatamente al suo fianco. La prima a dare l’allarme è stata l'attrice Corinne Clery che, resasi conto del malessere della compagna di gioco, ha allertato il resto del gruppo. Per fortuna, nessuna delle naufraghe si è sentita male dopo avere mangiato i lumaconi di mare.

Corinne Clery a Helena Prestes: “Stavi delirando”

“Helena questa notte ha vomitato e ora si sente male, ha mal di gola e spossatezza”, ha raccontato Clery al resto del gruppo per spiegare il malore accusato dalla modella. Quindi ha raccontato a Helena i motivi che l’hanno messa in allarme: “Deliravi. Non capivo cosa dicevi parlavi in portoghese, forse stavi sognando?”.

Simone Antolini: “Helena ha avuto un’intossicazione”

Secondo Simone Antolini, compagno di Alessandro Cecchi Paone, sarebbe stata vittima di una intossicazione alimentare: “Mi sa che Helena ha preso un’intossicazione alimentare, ha mangiato cose crude che non avrebbe dovuto mangiare”. Secondo Pamela Camusa, invece, sarebbe stata l’eccessiva esposizione al sole ad avere devbilitato Prestes: “Ieri sera era bordeaux, aveva il segno del costume, secondo me ha preso un’insolazione”. Per fortuna, Helena si è ripresa in poco tempo. La produzione dell’Isola dei famosi si è assicurata che la modella stesse bene prima di consentire alla donna di rientrare a pieno ritmo nelle dinamiche di gioco. Probabilmente, come sottolineato da Antolini, il fatto di avere consumato del cibo crudo ha contribuito al malore accusato dalla donna.