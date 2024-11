video suggerito

Luk3 si chiude in bagno ad Amici 24, poi confessa: "Mi sento preso in giro dai miei compagni" Nel daytime di Amici 24 di oggi, Luk3 ha avuto un momento di sconforto. Dopo essere stato piazzato tra gli ultimi in classifica dai suoi compagni di avventura, è crollato in un pianto. Intervenuta Maria De Filippi, l'allievo ha spiegato cosa lo turba.

A cura di Gaia Martino

Dopo la gara singoli, il giovane allievo di Amici 24, Luk3, ha avuto un momento di sconforto. Nel daytime del talent andato in onda oggi, mercoledì 20 novembre, ha cantato Parigi in motorino ed è stato valutato dai suoi compagni di avventura: per molti, stando alle classifiche stilate per lui, dovrebbe essere tra gli ultimi. "Mi dispiace per la poca stima dei miei compagni, non ce l'ho con nessuno" ha commentato il cantante prima di rinchiudersi in bagno. Dopo il tentativo di Diego di consolarlo, è intervenuta Maria De Filippi.

Lo sfogo di Luk3

Luk3, dopo la delusione per essere stato messo tra gli ultimi posti della classifica dai suoi compagni di avventura, si è rinchiuso nel bagno della scuola per piangere. Diego ha provato a consolarlo, invitandolo ad aprire la porta: "Luca, mi apri? A che servono tutte queste lacrime? Hai 17 anni e sei qui, hai già vinto. Qual è il problema? Vuoi essere più grande? Non puoi. Ci saranno sempre quelli che criticano, tu ce la devi fare, fino alla fine" gli ha detto attraverso la porta. Quando Luk3 gli ha permesso di entrare, lo ha abbracciato in lacrime. Solo allora è intervenuta Maria De Filippi. "Dai Luca, laviamoci la faccia", gli ha detto. "Se la delusione parte perchè non te l'aspettavi, parliamone con tranquillità. Ma non dubitiamo del pezzo che cantiamo" ha continuato. Allora il giovane ha spiegato: "La roba dei compagni passa in secondo piano, da alcuni mi sento preso in giro per quello che poi mi vengono a dire. Quello non avrebbe provocato questa reazione. Capisco che sto facendo una cosa importante, non voglio che uscito da qua rimanga solo "un ragazzino che fa canzoncine", perchè faccio anche altro. Questa è stata l'ennesima conferma".

Le parole di conforto di Maria De Filippi

Maria De Filippi ha allora provato a far ragionare il giovane, invitandolo a non farsi "schiacciare" dai pensieri negativi. "Questo è stato l'ennesimo pensiero da adulto che tanti ragazzi passati di qua, di età diverse, non hanno avuto. Ti auguro di vivere di questo, il fatto che tu abbia questa consapevolezza ti fa onore. Ma non ti deve bloccare perché é giusto che tu, alla tua età, scriva da ragazzo della tua età. Non pensare che Jovanotti non sia cambiato da allora a oggi. La freschezza di quello che scrivi corrisponde al periodo che vivi, all'esperienza che hai", le parole grazie alle quali Luk3 si è calmato. "Ho paura di non poter dimostrare alcune cose. Quando scrivo, lo faccio a casa da solo. Non vorrei che passi che faccio questo per altri motivi. Non rinnego il mio inedito", ha concluso il giovane.