Luk3 assente nella puntata di Amici 24 del 22 dicembre: "È stato ricoverato in ospedale" Luk3 non parteciperà alla puntata di Amici 24 di oggi, domenica 22 dicembre. Il giovane cantante, stando a quanto rivela Novella2000, avrebbe lasciato vuoto il suo banco per un malore: "Ricoverato in ospedale dopo una colica renale", si legge.

A cura di Gaia Martino

Nella puntata di Amici 24 di oggi, domenica 22 dicembre, Luk3 sarà assente in studio. L'appuntamento con il pomeridiano del talent show di Maria De Filippi è stato registrato due giorni fa e stando alle anticipazioni, il giovane cantante avrebbe lasciato vuoto il suo banco. In puntata non sarebbe stato chiarito il motivo della sua assenza, ma Novella2000 fa sapere che il cantante sarebbe stato ricoverato in ospedale.

Cosa è successo a Luk3, assente in puntata ad Amici 24

Nessuna conferma o smentita è arrivata riguardo le indiscrezioni che circolano su Luk3, giovane allievo di Amici che non avrebbe partecipato alla puntata del pomeridiano registrata venerdì che andrà in onda oggi, domenica 22 dicembre, dalle 14 su Rai 2. Novella2000 fa sapere che il cantante sarebbe stato ricoverato in ospedale nella giornata di giovedì 19 dicembre: "Si dice che abbia avuto una colica renale", si legge sul portale. Luk3 non si sarebbe assentato soltanto in puntata, bensì anche negli ultimi daytime andati in onda non sarebbe comparso tra i suoi compagni di avventura. Su X in molti si sono chiesti, infatti, il motivo della sua assenza.

Su TikTok sono tanti anche i commenti arrivati al fratello di Luk3, Davide: alle domande riguardo le condizioni di salute del cantante, però, non sono arrivate risposte.

Le anticipazioni della puntata di Amici 24 di oggi: spoiler

Nella puntata di Amici 24 di oggi, domenica 22 dicembre, Teodora sarà eliminata. La giovane ballerina ha perso la sfida contro Giorgia, entrata nella scuola al suo posto. Le anticipazioni fornite da SuperGuidaTv rivelano inoltre che SenzaCri si è classificata al primo posto nella gara di canto, mentre Mollebeck è arrivato ultimo. Il resto degli allievi in sfida ha superato la prova: a dover lasciare la scuola soltanto la ballerina nata in Argentina.