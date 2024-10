video suggerito

Lorenzo Spolverato dimentica Shaila Gatta e sceglie Helena Prestes: "Mi è mancata, non voglio perderla" Al Grande Fratello, anche per Lorenzo Spolverato è arrivato il momento di fare una scelta. Il concorrente ha assicurato di avere messo una pietra sopra la conoscenza con Shaila Gatta, perché intende coltivare il rapporto con Helena Prestes.

A cura di Daniela Seclì

Lorenzo Spolverato si è riavvicinato a Helena Prestes. Nel corso della puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 14 ottobre, Alfonso Signorini ha ripercorso quanto accaduto nell'ultima settimana tra i due. Inizialmente c'era maretta, perché Lorenzo aveva preso le distanze da Helena per tentare un riavvicinamento a Shaila Gatta. La modella, in questi giorni, ha detto di essersi sentita "usata" e ha chiarito che la storia con Lorenzo non è stata una sua illusione:

Io non sto montando una storia da sola. C'è stato da parte sua di tutto, sia con gli occhi che con il corpo. Lui si è avvicinato anche sotto le coperte, ci facevamo le coccole, mi chiedeva le cose. Eravamo vicini col corpo. Sono cose intime sotto le coperte.

Cosa è successo sotto le coperte tra Lorenzo e Helena: Signorini vuole sapere

Alfonso Signorini, dopo avere trasmesso il video che riassumeva quanto accaduto in settimana, è andato dritto al sodo: "Cosa è successo sotto le coperte?" Lorenzo Spolverato ha tergiversato:

C'è sempre stato un rapporto fisico tra me e Helena fin dal primo giorno. Ammetto di non essere stato chiaro. C'è stata un'apertura da parte sua e abbiamo chiarito tutto. Ci siamo riavvicinati perché non la voglio perdere. A me lei piace, va capita. Anch'io ho i miei difetti. La vorrei in finale. C'è una complicità preziosa con lei, a me è mancata.

Con Shaila Gatta è un capitolo chiuso

Il conduttore del Grande Fratello, quindi, ha chiesto al concorrente se abbia ormai messo una pietra sopra alla possibilità di conoscere meglio Shaila Gatta o se abbia intenzione di tornare da lei in futuro. Lorenzo Spolverato non ha avuto dubbi: "Sì, ci ho messo una pietra sopra, momentaneamente anche un'amicizia è bloccata. È un quieto vivere, ci portiamo rispetto, ci salutiamo, ma non si va oltre. Ho capito tante cose". Helena Prestes è apparsa felice:

Sono entrata un po' triste in amore (per la rottura con Carlo Motta, ndr), distrutta ma anche pronta a vivere una cosa nuova. In lui ho trovato subito questa energia, mi sono buttata.