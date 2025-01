video suggerito

Lorenzo Spolverato contro il ripescaggio al GF rifiuta il confessionale: “Non mi faccio gestire da nessuno” Lorenzo Spolverato al GF si è dichiarato contrario al ripescaggio che permette a ex concorrenti di rientrare in Casa. Ieri, martedì 21 gennaio, ha deciso di ribellarsi rifiutandosi di seguire le indicazioni degli autori. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

33 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La decisione del Grande Fratello di fare il ripescaggio, permettendo quindi a ex inquilini di rientrare nella casa di Cinecittà, ha mandato su tutte le furie alcuni concorrenti. Tra questi Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta che sostengono si tratti di un'ingiustizia. Il clima in casa è apparso teso il giorno dopo la puntata di lunedì 20 gennaio e la coppia conosciuta anche con il soprannome "Shailenzo" avrebbe deciso di "protestare" opponendosi alle richieste degli autori.

Cosa hanno fatto Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato dopo l'annuncio del ripescaggio

Martedì 21 gennaio, il giorno dopo la puntata in diretta su Canale5, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato avrebbero protestato contro gli autori rifiutandosi di andare in confessionale. Lo raccontano gli utenti social, su X, che seguono il programma, e a testimonianza dei fatti ci sarebbe anche una dichiarazione di Luca Calvani. Novella2000 fa sapere che l'attore ha specificato che Lorenzo Spolverato era "in sciopero con il confessionale". In un video appare chiaro il comportamento del modello milanese che, dopo la richiesta di uno degli autori "Lorenzo, vieni in confessionale?", non si è alzato dal divano. Le telecamere della diretta, però, erano ferme su Amanda e Luca che hanno provato a scherzare ricordandogli che il confessionale fa parte del gioco. "Siamo al GF, capita", le parole di Amanda. "Non mi faccio gestire da nessuno", la risposta di Spolverato.

Lorenzo Spolverato: "Ho sbottato in confessionale"

In un confronto con Chiara Cainelli, Lorenzo Spolverato ha ammesso di essersi infuriato con gli autori in confessionale. Poi ha minacciato di andare via qualora dovessero entrare gli ex concorrenti. "Sono andato in confessionale a sbottare per questa cosa. Ho timore di aspettare giovedì e poi me ne vado. Sai chi mi entrano da quella parte? Iago ed Helena", le parole.