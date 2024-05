Lite Conte-Mussolini: “Quelli so’ quattro, se allarghi la ripresa non c’è più nessuno”

video suggerito

L'Aria Che Tira ci ha regalato nella mattinata di ieri, giovedì 30 maggio, un confronto acceso tra Giuseppe Conte, leader del Movimento Cinque Stelle, e Alessandra Mussolini di Forza Italia, entrambi candidati alle prossime elezioni europee. Lo scontro tra i due, però, non si è fatto sui temi e sulle proposte, ma più banalmente sulla gente in piazza. Mentre Giuseppe Conte, in collegamento da Catania, rivendicava di avere dalla sua "l'amore dei catanesi", Alessandra Mussolini in studio attaccava: "So' quattro, sono fatti con l'intelligenza artificiale. Se allarghi la ripresa, non c'è più nessuno". Giuseppe Conte, che aveva salutato lo studio, ha preteso di nuovo il collegamento per replicare e far spostare l'inquadratura.

La lite

"Scusate, ma l'amore catanese ci travolge". Così, Giuseppe Conte aveva chiuso il collegamento lasciando molto stizzita proprio Alessandra Mussolini che punge l'avversario politico parlando con David Parenzo:

So' quattro, tutti riuniti, affollati, trucchi che si fanno in campagna elettorale. Sò fatti con l'intelligenza artificiale. Quelli sono quattro. Se allarghi la ripresa, non c'è più nessuno.

A quel punto, Giuseppe Conte chiede di nuovo la linea e David Parenzo osserva: "Aspetti Mussolini, aspetti! Conte credo si sia arrabbiato". E infatti Giuseppe Conte mostra orgoglioso le persone intervenute al suo dibattito: "Ci sono altre centinaia di persone qui sotto! Arrivederci! Fatevi la vostra politica!".

Alessandra Mussolini: "Replicate con l'intelligenza artificiale"

Alessandra Mussolini, non contenta, esagera: "Ma lasciali perdere, sono persone replicate con l'intelligenza artificiale. Si fa con un'app, poi te lo faccio vedere". David Parenzo allora si sbraccia: "Mussolini, lei è incredibile, ma quale intelligenza artificiale? Ma non c'è nessuna app? Adesso finisce come la volta scorsa", facendo riferimento alle accuse di Alessandra Mussolini nei confronti proprio de L'Aria che Tira di mandare in onda "servizi registrati".