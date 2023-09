L’inviata de La Vita in Diretta morsa da un pappagallo, Alberto Matano in studio ride a crepapelle Piccolo inconveniente per l’inviata Raffaella Longobardi durante la puntata de La Vita in Diretta del sabato, che reagisce al morso gridando. In studio reazione divertita del conduttore e dei suoi ospiti.

A cura di Andrea Parrella

La Tv e il meme sono ormai due concetti che viaggiano all'unisono e quello che è successo a La Vita in Diretta nella terza delle quattro puntate speciali del sabato condotte da Alberto Matano, ne è in qualche modo testimonianza. Da alcune ore circola il video del fuori programma che ha visto coinvolta l'inviata de La Vita in Diretta, Raffaella Longobardi, collegata direttamente da Gragnano, comune campano, per raccontare la storia di un condominio dove venti famiglie vivono come una sola, aiutandosi a vicenda e condividendo spazi, nonché animali.

Fuori programma per Raffaella Longobardi

Nel corso della puntata del 30 ottobre, la giornalista si è avvicinata a una gabbia per presentare ad Alberto Matano in studio e agli spettatori a casa un pappagallo verde, che secondo i presenti sarebbe stato in grado di ripetere la frase "Forza Napoli". Ma mentre la giornalista tentava di avvicinarsi alla gabbia per toccare il pappagallo, l’animale le ha dato un morso. Longobardi ha reagito urlando e allontanandosi: "Ahia! Mi ha pizzicato. Oddio! Ti giuro che mi ha morso“, ha detto generando la reazione divertita in studio e in particolare in Alberto Matano, che non ha trattenuto le risate. È quindi seguito un secondo tentativo da parte della giornalista, che però ha visto l'animale ancora ostile, mordendo il microfono avvicinato per sentire se il pappagallo avrebbe ripetuto la frase: “Mi sta antipatico perché m’ha fatto pure male”. Momento che in pochi minuti è finito per diventare un frammento in circolazione su alcune pagine social molto popolari.

Alberto Matano contro Myrta Merlino e Silvia Toffanin

Per Alberto Matano si avvia dunque alla conclusione questa sfida a lui proposta da Rai1 nella prima parte della stagione. Non solo lo scontro con Myrta Merlino, approdata quest'anno a Pomeriggio 5, ma anche il confronto con Silvia Toffanin e Verissimo. Sfide difficili che il giornalista non sembra patire troppo, visti i risultati d'ascolto molto felici, specie nel corso della settimana.