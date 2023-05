Liliana Segre: “Grazie a Fabio Fazio, con lui in migliaia hanno scoperto il Memoriale della Shoah” La senatrice a vita rivolge un pensiero al conduttore, in uscita dalla Rai, ricordando lo speciale Binario 21, realizzato lo scorso gennaio al Memoriale della Shoah di Milano.

A cura di Andrea Parrella

La notizia dell'addio alla Rai di Fabio Fazio alla Rai sta generando tante reazioni in queste ore. Ad esprimere solidarietà nei confronti del conduttore sono in particolare, le molte persone che hanno lavorato con lui in questi anni. Tra loro anche la senatrice a vita Liliana Segre, protagonista con Fazio dello speciale televisivo dello scorso gennaio, in occasione della ricorrenza della Shoah, realizzato presso il Memoriale che si trova a Milano, da dove partì il treno che portò Segre e i suoi familiari, poi morti, al campo di concentramento di Auschwitz.

Evento per il quale Liliana Segre ha voluto esprimere tutta la sua gratitudine nei confronti del conduttore. "Ringrazio il mio amico Fabio Fazio", ha detto Segre, "perchè dopo la trasmissione che fece con me il 27 gennaio, al Memoriale della Shoah di Milano di colpo migliaia di persone che scoprirono che questo luogo era a Milano ed era vicino". Parole pronunciate da Segre in un intervento a un convegno sull'antisemitismo al Memoriale della Shoah di Milano con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

“Binario 21”, lo speciale di approfondimento condotto da Fabio Fazio con la senatrice Liliana Segre, si era rivelato un evento televisivo molto apprezzato dal pubblico, capace di conquistare 4.655.000 spettatori pari al 22.5% di share. Si era trattato di un viaggio guidato da Fabio Fazio in compagnia della senatrice a vita Liliana Segre. “Binario 21” in prima serata ha conquistato 4.655.000 spettatori pari al 22.5% di share.

Fabio Fazio ha ospitato più volte Liliana Segre a Che Tempo Che Fa nel corso delle ultime stagioni. La senatrice a vita ha infatti zcelto più volte il salotto del conduttore per ripercorrere la sua dolorosa vicenda e chissà che l'esperienza di Binario 21 non possa ripetersi anche dopo il passaggio del conduttore sul NOVE.