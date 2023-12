Le guide di Francesco Totti a Viva Rai 2: “La torre di Pisa? Se era dritta non se la filava nessuno” L’ex Capitano è protagonista di una serie di sketch nel corso del programma mattutino di Fiorello. Audioguide che hanno lo scopo di riavvicinare gli italiani con ironia alle bellezze del nostro patrimonio artistico. L’ultimo episodio è dedicato alla torre di Pisa, con una spiegazione in pieno stile Totti.

A cura di Giulia Turco

Fiorello le prova tutte per far riavvicinare gli italiani alla cultura e arruola persino Francesco Totti, protagonista di una serie di sketch in onda nel corso del suo programma mattutino Viva Rai2. L’ex Capitano, che è già stato ospite nella glass room insieme al conduttore, da qualche settimana è anche al centro di una serie di video, ribattezzati “audioguide” che portano con ironia gli italiani alla scoperta delle bellezze del nostro patrimonio artistico.

I siparietti sulla cultura di Francesco Totti a Viva Rai 2

“Come riavvicinare i romani all’arte? Come tornare a farli visitare i tanti musei? La giunta capitolina ha avuto un’idea rivoluzionaria”, annunciava il primo servizio introduttivo dell’ultima trovata di Fiorello. La prima puntata è stata dedicata alla Cappella Sistina: “Lo vedete così Adamo, col coso di fuori.. ma la creazione mi rappresenta l’apice di tutta la cultura rinascimentale, la bellezza del corpo de omo come diretta emanazione delle facoltà spirituali. Se me posso permette il punto più alto della creazione divina”, ha raccontato Totti in qualità di guida virtuale dei Musei Vaticani. Poi il Colosseo, ma non solo Roma. Nell’ultima puntata va in onda uno sketch dedicato alla torre di Pisa. “Che voi la vedete così e vi chiederete ‘Ma non la potevano fare dritta?’ Eh no, perché se la facevano dritta non se la ca**va nessuno”.

L’ironia di Fiorello sul documentario di Ilary Blasi

Di recente, da parte di Fiorello non è mancata l’ironia sul discusso documentario Netflix di Ilary Blasi, in cui l’ex moglie dell’ex Capitano ha dato la sua versione dei fatti sulla separazione. “Sapete che sta andando questo documentario di Ilary che parla di lui. Si fa così. Affari di famiglia e tu fai un documentario, che Netflix è lì pronto”. Ha ironizzato. “L’altro ieri mia moglie mi ha detto: "Vai al supermercato e mi prendi questo tipo di prosciutto che piace a me, quello dolce". Io ho preso l'altro, quello salato. Ho sbagliato e abbiamo avuto un battibecco. Quindi il prossimo documentario su Netflix sarà su "Perché hai preso il prosciutto sbagliato?", si chiamerà "Unico deficiente che sbaglia il prosciutto".