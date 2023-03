Le donne di Mara Venier: “Gabriella Ferri, compagna meravigliosa, Monica Vitti mi ha sempre sostenuto” Mara Venier è stata la grande ospite della puntata di Benedetta Primavera del 24 marzo, lo show condotto da Loretta Goggi. Dopo uno sketch ha raccontato di più su tutte le donne della sua vita.

Mara Venier è stata la grande ospite della puntata di Benedetta Primavera del 24 marzo, lo show condotto da Loretta Goggi. Dopo uno sketch insieme, l'intervista faccia a faccia con Mara Venier è tutta orientata sulle donne che hanno fatto parte della vita di Mara Venier. Strette compagne, amiche importanti sul profilo privato, per la grande amicizia, e sul piano professionale. Nel corso della puntata, la conduttrice di Domenica In si è prestata a una serie di gag, come quella sui thriller di Dario Argento. Poi si è raccontata nel corso dell'intervista mini che le ha realizzato Loretta Goggi.

Le parole di Mara Venier

Gabriella Ferri è stata una compagna meravigliosa, un'amica meravigliosa. Abbiamo fatto una vita insieme. Io ho sempre sostenuto Gabriella. Monica Vitti è stata un'altra grande donna che mi ha accompagnato. E mentre io ho sempre sostenuto Gabriella, Monica ha sempre sostenuto me. Io sento di essere una miracolata, ho cominciato a fare Domenica In che all'epoca era sempre in giro con l'orchestra (Renzo Arbore, ndr) e io ero sempre sola.

Nel corso della puntata, Mara Venier è tornata più volte per altri interventi e altre gag come nello stile di Benedetta Primavera, la bella trasmissione di Loretta Goggi condotta su Rai1.