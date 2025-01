video suggerito

L’amicizia tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi dà fastidio: “Dopo tutto quello che abbiamo passato a causa loro” L’amicizia tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi non convince alcuni concorrenti del Grande Fratello. C’è chi vede nel loro legame, una strategia. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

63 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La pace tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi non convince alcuni inquilini della casa del Grande Fratello. Dopo il caos che le due gieffine hanno provocato nella casa, c'è chi non reputa sincera l'amicizia che è nata tra loro. Ad avere più dubbi, Mariavittoria Minghetti e Lorenzo Spolverato.

Grande Fratello, Mariavittoria non crede all'amicizia tra Helena e Jessica

Al Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti ha espresso le sue perplessità sull'amicizia improvvisa tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi. Vedendole ballare e scherzare insieme, ha confidato a Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi, Eva Grimaldi e Lorenzo Spolverato: "A me questa scena fa proprio strano". Eva Grimaldi, che ha trascorso del tempo in tugurio con loro e ha visto con i suoi occhi come è cambiato il loro rapporto, ha commentato: "Ti fa strano? No, perché ti fa strano? È una cosa bella". Ma Mariavittoria è rimasta ferma sulla sua posizione: "Sarà anche una cosa bella ma dopo tutto quello che abbiamo passato, mi fa strano sicuramente".

La reazione di Lorenzo Spolverato

Lorenzo Spolverato ha dato ragione a Mariavittoria Minghetti, ma l'ha invitata anche a non credere a questa improvvisa amicizia:

Viviamo qui dentro, abbiamo una lite forte e usciamo. In due settimane ci andiamo a bere un caffè, parliamo e vediamo che questa cosa (litigare, ndr) non funziona dentro poi rientriamo, ovviamente non possiamo rilitigare. Quindi abituati a questa cosa e sappi che non è un rapporto sincero.

Dunque, a giudicare dalle sue parole, Helena e Jessica – fuori dalla casa – avrebbero notato che litigando indeboliscono la loro posizione agli occhi del pubblico e ora fingerebbero un'amicizia. Eva Grimaldi, al contrario, continua a credere che tra Helena e Jessica possa esserci un rapporto sereno: "Se Helena cammina da sola, senza nessuno che le stia dietro (a spingerla a discutere, ndr), lei può farcela a non litigare con Jessica". Lapidaria Mariavittoria Minghetti: "Certo, litigherà con qualcun altro".