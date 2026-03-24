La vicenda Delmastro sparisce da Tg1 e Tg2, Floridia: “Chi paga il canone Rai non lo merita”

La Presidente della commissione di Vigilanza Rai protesta per il silenzio sulla vicenda che riguarda il Sottosegretario Delmastro, totalmente assente tra le notizie di Tg1 e Tg2 negli ultimi tre giorni: “La scusa della par condicio non reggeva. Chi ha deciso questo blackout?”

La vicenda di Andrea Delmastro sparisce da Tg1 e Tg2. A distanza di alcuni giorni dall'emergere della notizia che riguarda il Sottosegretario di Stato al Ministero della giustizia, la presidente della commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia, ha contestato in queste ore la scarsissima rilevanza data alla vicenda del coinvolgimento di Delmastro in una società con soggetti indagati e condannati per aggravanti mafiose.

Le parole di Barbara Floridia

In queste ore Floridia attacca in particolare le prime due testate nazionali: "Tre giorni. Tg1 e Tg2. Zero assoluto sulla vicenda di Andrea Delmastro. Non un titolo, non un servizio, non un accenno. Blackout totale su una storia che parla di politica, affari e legami imbarazzanti con l'orbita del clan Senese". Prosegue Floridia: "Già prima del voto la scusa della par condicio non reggeva. La par condicio riguardava il referendum, non era un interruttore per spegnere le notizie". La presidente Floridia si chiede: "E comunque adesso che è finita, il blackout su Delmastro continuerà? O il silenzio serve ancora a non disturbare Giorgia Meloni alle prese con la gestione della sonora sconfitta al referendum?". La nota di Floridia si chiude così: "A questo punto la questione non è più solo Andrea Delmastro. È la credibilità del Servizio Pubblico. Chi paga il canone – conclude – non merita un simile buco nero nell'informazione. Chi ha deciso questo blackout sul caso Delmastro?".

Il timer del silenzio su Delmastro

A dare conto dell'assenza di riferimenti nei due Tg alla vicenda Delmastro è anche un'iniziativa del sito Boicotterai, che nella homepage mette in evidenza un timer che si aggiorna secondo dopo secondo e conteggia le ore trascorse da quando le due testate hanno scelto di non dare risonanza alla vicenda complessa e spinosa vicenda che riguarda il Sottosegretario Andrea Delmastro.