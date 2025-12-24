La tv russa deride l’Europa con uno spot natalizio: “Tutti i vostri problemi? Colpa di Putin!”

I migranti? Tutta colpa di Putin. Le bollette care? Tutta colpa di Putin. Il pranzo di Natale carissimo? Tutta colpa di Putin. Il Cremlino colpisce l'Europa con un video satirico creato con l'intelligenza artificiale e pubblicato da Russia Today.

Lo spot, ambientato nelle case degli europei addobbate a festa per il Natale, è tutto un ridicolizzare l'abitudine di attribuire a Vladimir Putin tutte le responsabilità di ogni crisi. E all'interno del video ci sono Ursula Von der Leyen, Zelensky vestito da Babbo Natale coi colori dell'Ucraina che ruba i regali di Natale dalle case, Piers Morgan e tutti quelli che sono considerati ostili al mondo russo.

La satira natalizia del Cremlino

"È stata pubblicata la canzone del Natale 2025 in Europa. No, non ci siamo sbagliati: Rt fa gli auguri ai residenti dei paesi occidentali e li esorta a credere ciecamente solo a Babbo Natale", recita il messaggio che introduce il video. La sequenza scorre tra scene di vita quotidiana dove emergono le spine nel fianco del vecchio continente: bollette alle stelle, pressione fiscale soffocante, flussi migratori, labirinti burocratici. Per ciascuno di questi temi, il ritornello si ripete con sarcasmo: "È tutta colpa di Putin!".

La propaganda russa costruisce così la sua narrazione: l'Europa, incapace di assumersi la responsabilità delle proprie scelte politiche ed economiche, si rifugia nel capro espiatorio perfetto. Ogni fallimento, ogni difficoltà, ogni contraddizione viene scaricata sul leader del Cremlino, che diventa il comodo alibi per coprire inefficienze e scelte discutibili.

Russia Today gioca la carta della provocazione mascherata da leggerezza natalizia. Il messaggio è chiaro: mentre l'Europa punta il dito contro Mosca per ogni problema, dimentica di guardare alle proprie responsabilità. La chiusura, in un soggiorno natalizio devastato, è beffarda: "Cari europei, salvate la vostra fede cieca in Babbo Natale". Come a dire: credete ancora alle favole.