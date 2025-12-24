Programmi tv
video suggerito
video suggerito

La tv russa deride l’Europa con uno spot natalizio: “Tutti i vostri problemi? Colpa di Putin!”

Russia Today pubblica uno spot natalizio con l’intelligenza artificiale per deridere l’Europa: caro bollette, tasse e immigrati? “È tutta colpa di Putin!”. La propaganda del Cremlino si prende gioco di noi.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Gennaro Marco Duello
66 CONDIVISIONI
Immagine

I migranti? Tutta colpa di Putin. Le bollette care? Tutta colpa di Putin. Il pranzo di Natale carissimo? Tutta colpa di Putin. Il Cremlino colpisce l'Europa con un video satirico creato con l'intelligenza artificiale e pubblicato da Russia Today.

Lo spot, ambientato nelle case degli europei addobbate a festa per il Natale, è tutto un ridicolizzare l'abitudine di attribuire a Vladimir Putin tutte le responsabilità di ogni crisi. E all'interno del video ci sono Ursula Von der Leyen, Zelensky vestito da Babbo Natale coi colori dell'Ucraina che ruba i regali di Natale dalle case, Piers Morgan e tutti quelli che sono considerati ostili al mondo russo.

La satira natalizia del Cremlino

"È stata pubblicata la canzone del Natale 2025 in Europa. No, non ci siamo sbagliati: Rt fa gli auguri ai residenti dei paesi occidentali e li esorta a credere ciecamente solo a Babbo Natale", recita il messaggio che introduce il video. La sequenza scorre tra scene di vita quotidiana dove emergono le spine nel fianco del vecchio continente: bollette alle stelle, pressione fiscale soffocante, flussi migratori, labirinti burocratici. Per ciascuno di questi temi, il ritornello si ripete con sarcasmo: "È tutta colpa di Putin!".

Leggi anche
Programmi TV a Natale e Capodanno 2025/2026: cosa vedere su Rai e Mediaset, la programmazione

La propaganda russa costruisce così la sua narrazione: l'Europa, incapace di assumersi la responsabilità delle proprie scelte politiche ed economiche, si rifugia nel capro espiatorio perfetto. Ogni fallimento, ogni difficoltà, ogni contraddizione viene scaricata sul leader del Cremlino, che diventa il comodo alibi per coprire inefficienze e scelte discutibili.

Russia Today gioca la carta della provocazione mascherata da leggerezza natalizia. Il messaggio è chiaro: mentre l'Europa punta il dito contro Mosca per ogni problema, dimentica di guardare alle proprie responsabilità. La chiusura, in un soggiorno natalizio devastato, è beffarda: "Cari europei, salvate la vostra fede cieca in Babbo Natale". Come a dire: credete ancora alle favole.

Programmi TV
66 CONDIVISIONI
Immagine
Caso Corona-Signorini: le due denunce, l'ipotesi di un'altra indagine e l'ombra del "Me too italiano"
Corona fuori il Tribunale: "Nel cellulare di Signorini trovano Sodoma e Gomorra"
Mediaset sceglie ancora il silenzio: gli scenari sul futuro del conduttore del GF
Antonio Medugno denuncerà per violenza sessuale e tentata estorsione
La fidanzata di Antonio Medugno: "Minacce ogni giorno, è distrutto"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Programmi tv
api url views