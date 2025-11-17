La Ruota della fortuna in onda in prima serata: il torneo dei campioni contro la fiction Un professore 3

La Ruota della Fortuna in prima serata. Il programma condotto da Gerry Scotti andrà in onda giovedì 20 novembre alle ore 21:30 su Canale5. Tuttavia, occorre fare una precisazione. Nel momento in cui scriviamo, l'idea di Mediaset è quella di trasmettere una sola puntata speciale nel corso della quale ci sarà il torneo dei campioni. Gerry Scotti sfiderà la fiction Un professore 3 con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi.

