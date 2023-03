La meteorologa della CBS sviene in diretta tv durante le previsioni del tempo, il video del malore Malore per Alissa Carlson Schwartz, meteorologa della CBS svenuta in diretta tv durante un collegamento. Il video del malore ha immediatamente fatto il giro dei social ma la donna, ripresasi velocemente, ha rassicurato i fan: “Ho bisogno di dormire e di una pizza”.

A cura di Stefania Rocco

Un malore consumatosi in diretta tv ha immediatamente messo in allerta gli spettatori della Kcal News, emittente appartenente al network CBS News con sede a Los Angeles. Nel corso del notiziario delle 7 in onda sabato 18 marzo, la meteorologa Alissa Carlson Schwartz si è sentita male a qualche istante dall’inizio del collegamento. Il video del malore ha fatto immediatamente il giro dei social network in tutto il mondo. Carlson Schwartz aveva appena ricevuto la linea dalle colleghe in studio quando si è sentita male ed è crollata sulla scrivania.

Lo spavento delle conduttrici Nichelle Medina e Rachel Kim

Il filmato dell’incidente mostra la meteorologa mentre si accascia in studio. Il tutto accade con una velocità impressionante tanto che nei primi situanti le giornaliste Nichelle Medina e Rachel Kim, collegate dallo studio principale, non si rendono conto dell’accaduto. Basta qualche istante a far scattare l’allarme. Il collegamento con lo studio adibito alle previsioni del tempo viene immediatamente oscurato e la linea torna in studio. Nel frattempo, Alissa Carlson Schwartz veniva tempestivamente soccorsa e trasportata in ospedale.

Alissa Carlson Schwartz sta bene, è stata dimessa dall’ospedale

Considerato il grado di allarme generato sui social e non solo, è stata la stessa Alissa Carlson Schwartz a volere rassicurare il suo pubblico. Dopo essere stata dimessa dall’ospedale dopo essersi sottoposta ai controlli di rito, la donna è tornata su Instagram per aggiornare gli spettatori a proposito del suo stato di salute. “Grazie a tutti per gli auguri mentre mi sto riprendendo da un trauma cranico”, ha fatto sapere, “Sono uscita dall’ospedale e sto bene. Ho bisogno di dormire e di una pizza”. In una seconda Instagram story, la donna ha spiegato che il malore non sarebbe da attribuire ai problemi cardiaci di cui aveva scoperto di essere affetta nel 2014 e che, già quattro anni fa, avevano provocato un malore simile a quello consumatosi poche ore fa nel pieno di una diretta televisiva.