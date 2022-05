La finale di Uefa conquista gli ascolti, in calo Giustizia per tutti con Raoul Bova La Finale Uefa Europa Conference League conquista gli ascolti tv, mentre la fiction con Raoul Bova e Rocio Munoz Morales arriva poco più di due milioni e mezzo calando rispetto alle puntate precedenti.

A cura di Ilaria Costabile

La prima serata di mercoledì 25 maggio ha visto trionfare la Finale della Uefa Europa Conference League tra Roma e Feyenoord, con conseguente vittoria della squadra giallo-rossa, che infatti ha catturato l'attenzione di oltre 3 milioni di telespettatori aggiudicandosi il podio dei programmi più visti della serata. Secondo programma, invece, è la fiction Giustizia per tutti, con la coppia Raoul Bova e Rocio Munoz Morales che, infatti, scende in termini di telespettatori e ascolti rispetto alle puntate precedenti, ma comunque sfiora i due milioni e mezzo, a dimostrazione del fatto che la fiction ha stuzzicato le corde del pubblico. Nemmeno a due milioni, invece, arriva "Il Traditore" con Piefrancesco Favino, trasmesso su Rai1 nell'ambito di giornate dedicate al ricordo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e ovviamente di lotta contro la mafia.

Ascolti tv mercoledì 25 maggio 2022

Nella serata di ieri, mercoledì 25 maggio 2022, su Rai1 Il Traditore è stato visto da 1.922.000 spettatori arrivando all’11.1% di share. Su Canale 5 la fiction Giustizia per Tutti è stata la scelta di 2.414.000 spettatori segnando il 13.2% di share. Su Rai2 The Good Doctor ha registrato 944.000 spettatori pari al 4.5% di share e The Resident 768.000 con il 4% di share. Su Italia 1 Le Iene ha raccolto davanti al video 1.070.000 spettatori con il 7.7% di share. Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha guadagnato l'attenzione di 1.671.000 spettatori con uno share del 9.4%. Su Rete4 Controcorrente ha ottenuto 511.000 spettatori con il 3.4% di share. Su La7 Atlantide ha guadagnato 479.000 spettatori con uno share del 3.5%. Su TV8 la Finale di Uefa Europa Conference League Roma-Feyenoord è stata vista da 16.2% con 3.293.000 spettatori mentre sul Nove Johnny Depp contro Amber Heard – Il Primo Processo è stato la scelta di 226.000 spettatori con l'1.2% di share.