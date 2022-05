La finale di Coppa Italia conquista il pubblico e stravince gli ascolti tv Gli ascolti tv di mercoledì 11 maggio premiano la finale di Coppa Italia che ha visto l’Inter trionfare contro la Juventus: oltre 8 milioni di spettatori per la partita, seguono Chi l’ha Visto? e Le Iene.

A cura di Gaia Martino

La finale di Coppa Italia andata in scena ieri sera, mercoledì 11 maggio, allo Stadio Olimpico e in onda su Canale 5 ha raccolto davanti al video oltre 8 milioni di spettatori, conquistando il primo posto negli ascolti tv. L'Inter ha battuto la Juventus vincendo l'ottava Coppa della storia: i dati auditel svelano che la partita di calcio ha registrato il 41.5 % di share. In termini di ascolti, seguono Chi L'ha Visto? e Le Iene con oltre 1 milione di spettatori. Anche il Maurizio Costanzo Show, in seconda serata su Canale 5, ha registrato buoni ascolti.

Gli ascolti tv di mercoledì 11 maggio, oltre 8 milioni per finale di Coppa Italia

Ieri sera gran parte degli italiani ha seguito la finale di calcio di Coppa Italia che ha visto trionfare l'Inter: la partita ha raccolto avanti al video ben 8.699.000 spettatori pari al 41.5% di share. Seguono Chi L'ha Visto? su Rai Tre con 1.734.000 spettatori pari ad uno share dell’8.9% e Le Iene con Belen Rodriguez e Teo Mammuccari, su Italia Uno, che ha intrattenuto 1.223.000 spettatori con l'8% di share.

Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 981.000 spettatori pari al 4.4% di share, su Rete4 Controcorrente ha totalizzato 602.000 telespettatori con il 3.7% di share. Per La7 che ha trasmesso Atlantide 354.000 spettatori con uno share del 2.4%, Tv8 Petra ha segnato 276.000 spettatori con l’1.3%. Infine il canale Nove con Se Scappi Ti Sposo ha raccolto 362.000 spettatori con l’1.8%.

Ottimi ascolti per il Maurizio Costanzo Show

In seconda serata il Maurizio Costanzo Show ha ospitato in studio Lino Banfi, Arisa, Aldo Montano e Manuel Bortuzzo, Giovanna Ralli, Amanda Lear, Roby Facchinetti, Enrico Papi, Paola Barale e Alessandro Sakara e ha registrato buoni ascolti. Lo show ha totalizzato una media di 661.000 spettatori pari ad uno share del 15.9%.