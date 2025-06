video suggerito

La figlia di Moira Orfei contro l'asta degli oggetti di sua madre: "Ha deciso tutto mio fratello, è inaccettabile" Lara Orfei si è collegata in diretta a La Volta Buona di Caterina Balivo per dire la sua sull'asta degli oggetti di sua madre Moira, organizzata a Roma dal fratello Stefano e poi annullata. Secondo la donna, si tratta di una scelta irrispettosa verso la memoria della circense.

A cura di Sara Leombruno

Lara Orfei si è collegata in diretta a La Volta Buona di Caterina Balivo per dire la sua sull'asta degli oggetti di sua madre Moira, organizzata dal fratello Stefano a Roma e poi annullata. Secondo la donna, si tratta di una scelta irrispettosa verso la memoria della circense.

Lara Orfei contro l'asta degli oggetti di sua madre Moira

L'obiettivo di Stefano Orfei era quello di organizzare l'asta all'interno della mostra dedicata alla circense, in modo da raccogliere soldi da investire in un circo moderno, senza animali. L'asta, però, è stata annullata dopo che Lara si è esposta pubblicamente per prendere le distanza dall'iniziativa. Da lì, è iniziato un botta e risposta tra i due fratelli e ad aggravare la situazione è stata anche una lettera pubblica di Brigitta Boccoli, moglie di Stefano: "Hai scelto di restare in Veneto a fare la mamma, ma ora giudichi ciò che non hai mai voluto vivere", le parole.

Nello studio de La Volta Buona, Lara è intervenuta per rispondere personalmente: "Un personaggio come mia mamma non merita che le sue cose vengano messe all'asta, avremmo potuto metterci d'accordo noi familiari. Avremmo potuto fare un museo itinerante". La donna sostiene di non aver parlato direttamente con il fratello per evitare di discutere: "Abbiamo un caratteraccio e non volevo litigare".

"Quando i miei genitori sono morti, Stefano si è preso tutto quello che c'era"

Lara Orfei sostiene anche che, quando i suoi genitori sono scomparsi, Stefano si sia preso "tutto quello che c'era". "Come mai a distanza di tutti questi anni lei non ha chiesto una parte di quelle cose? Lei poteva averle a casa sua", le ha chiesto allora Balivo. A domanda diretta della conduttrice se intenda almeno tentare di risolvere le cose con il fratello: "In questo momento, non me la sento di chiamarlo, perché sono molto offesa".