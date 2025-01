video suggerito

La confessione di Anna Galiena sull'età, ecco quanti anni ha davvero: "Me ne hanno tolti cinque" L'attrice, ospite della puntata di sabato 11 gennaio di Verissimo, ha rivelato di avere un'età diversa da quella che tutti conoscono: "Mi dissero che arrivare al successo a 41 anni non era conveniente. Mi tolsero cinque anni".

Nel salotto di Verissimo, Anna Galiena ha sorpreso Silvia Toffanin e il pubblico con una rivelazione inaspettata. La conduttrice le aveva fatto gli auguri per i suoi 70 anni, ma l'attrice ha corretto il tiro, svelando la sua vera età: 75 anni.

La rivelazione di Anna Galiena

Anna Galiena ha corretto la conduttrice, e a questo punto vanno aggiornati anche gli almanacchi e i dizionari perché riportano tutti un'età sbagliata. Ha spiegato il motivo di questa scelta: "Mi consigliarono di abbassare l'età".

In realtà devo fare una correzione. Non sono 70, ma sono 75 anni. Vi svelo perché. Io lavoravo da anni, ma non ero conosciuta. In Italia, nel 1991, tutti volevano sapere quanti anni avessi. E mi dissero che arrivare al successo a 41 anni non era conveniente. Mi tolsero cinque anni. Era una rottura di scatole perché a tutte le interviste dovevo fare sempre i conti. Dovevo sempre raccontare le cose da sembrare con cinque anni di meno.

"Mi sento gli anni che ho"

Galiena ha raccontato di sentirsi bene nei suoi 75 anni: "Mi sento gli anni che ho, ma li sento bene. Sono felice di esserci arrivata coi pezzi originali: anca, ginocchia, denti, tutto mio. Vivo con gratitudine, anche per le cose brutte, perché insegnano a dire grazie."

Quanti anni mi sento? Mi sento gli anni che ho. Li sento, ma li sento bene. Intanto, sono felice di esserci arrivata e poi sono molto grata perché ci sono arrivati coi pezzi originali. Non ho anca, ginocchia, denti, è tutta roba mia. A quest'età, ci sono arrivata con molta gratitudine. Quando le cose non vanno bene, è la volta che quando mi sveglio al mattino dico: grazie. Non ringrazio per le cose belle, ma anche per le cose brutte. "

L'unico problema, spiega: "Perché un'attrice si dovrebbe ‘liftare', visto che servono gli attori anziani. Mai dire mai, magari qualcuno dice: ci vorrebbe la Galiena ma con dieci anni di meno".

"Molestie? È successa una cosa una volta"

L'attrice ha anche parlato di un episodio di molestie: "Mi è successo che qualcuno ci ha provato, ma io ho detto semplicemente ‘vaffa'. Io passo per una che capisce i copioni, una intellettuale. Una volta, un produttore mi invita in ufficio e dice vieni a leggere che capiamo qualcosa. Lui chiude la porta a chiave. Mi alzo, riapro e lascio la porta aperta. Lui non ha fatto niente".