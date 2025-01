video suggerito

La conduttrice de L’Isola dei famosi 2025 dopo Ilary Blasi a Vladimir Luxuria: c’è un nome sul tavolo di Mediaset Cosa ne sarà de L’Isola dei Famosi 2025? Chi sarà la nuova conduttrice dopo Ilary Blasi e Vladimir Luxuria? C’è un nome su tutti che sarebbe finito al centro del tavolo di trattativa con Mediaset ed è quello di Veronica Gentili, al momento al timone de Le Iene. Vediamo perché e quale scenario potrebbe aprirsi dopo la fine del Grande Fratello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cosa ne sarà de L'Isola dei Famosi 2025? Chi sarà la nuova conduttrice dopo Ilary Blasi e Vladimir Luxuria? Riusciranno a tenere alti gli ascolti nell'annus horribilis dei reality show? Queste le domande che si susseguono in attesa di capire cosa verrà dopo il Grande Fratello, visto l'esperimento abbastanza deludente de La Talpa. Tvblog parla di "convulse riunioni, dentro e fuori Mediaset e per fuori intendiamo Banijay, la società che produce lo show, per capire a chi affidare la conduzione del programma. Un nome spiccava su tutti, quello di Ilary Blasi, soprattutto per quel che riguarda Banijay. Ma pare che lei non sarà. Si era parlato anche di Eleonoire Casalegno e Federica Panicucci".

Ma c'è un altro nome che sarebbe finito al centro del tavolo di trattativa di Mediaset con un peso decisamente superiore a Panicucci e Casalegno. È quello di Veronica Gentili, giornalista messa alla conduzione de Le Iene, che ora potrebbe finire a gestire i collegamenti con la Palapa. "Il dado però non sarebbe ancora tratto", specifica il sito di informazione tv, "Ma pare davvero che le alternative alla Gentili non ci siano o se preferite non raccolgano i consensi sufficienti affinché siano prese concretamente in considerazione”. È quanto risulta anche a Fanpage.it, che ha verificato più volte il clima di incertezza che ormai aleggia in Honduras.

L'Isola dei Famosi è, di fatto, un format finito ormai ai box. Bisognerebbe dargli nuova linfa ma non si sa come. Potrebbe finire con l'essere destinato a un pubblico più di piattaforma, con il medesimo discorso fatto per La Talpa su Mediaset Infinity, ma è ben lontano da uno scenario che possa valorizzarlo come un tempo. Ha una storia che al momento non riesce più a tornare nei favori del pubblico e sicuramente conduttrici, opinionisti, cast e inviati non sono gli unici elementi di valutazione per tornare a farlo funzionare.

Veronica Gentili

Renderlo più un adventure game di un reality show lo epurerebbe da un pregiudizio ormai forte sulla natura del programma, ma alzerebbe le aspettative non di poco. Per questo motivo potrebbe essere indispensabile un cambio della guardia alla conduzione, con un volto che potrebbe garantire un nuovo approccio con il pubblico. Un po' come si è pensato di fare con gli opinionisti del Grande Fratello e la collocazione di Cesara Buonamici alla destra di Signorini, nelle dirette serali, e di Myrta Merlino nel pomeridiano.

"Come mai ho lasciato il GF L’Isola e Le Iene? Sai, io a un certo punto preferisco che sia io a dire basta, prima che mi mandano via. Quando credo che sia abbastanza sono io che lascio", così Ilary Blasi ha spiegato al BSMT i motivi della sua uscita dai programmi di Canale 5 e Italia 1. In tutto questo scenario, c'è ancora un GF con qualche mese ancora da smaltire. Il tavolo per la trattativa potrebbe arricchirsi di nuovi nomi.