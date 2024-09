La Casa del GF contro Helena Prestes, caricata da Alfonso Signorini: “Ci piaci, vai avanti contro tutti”

video suggerito

La Casa del Grande Fratello 2024/2025 si schiera compatta contro Helena Prestes, modella e amica di Nikita Pelizon, vincitrice di una precedente edizione del reality. La dinamica della vita di Helena nella Casa ricalca un po’ quella vissuta da Nikita, riuscita a imporsi sul resto dei suoi coinquilini proprio in virtù del suo isolamento e del fatto di essere stata presa di mira. La storia rischia di ripetersi perché, proprio come accadde con Nilkita, anche Helena appare isolata dal resto del gruppo.

Le accuse di Enzo Paolo Turchi

Ad accusare Helena di mancare di rispetto al resto del gruppo è stato in particolare Enzo Paolo Turchi che non ha gradito l’atteggiamento tenuto qualche ora prima dalla modella quando, durante una sessione di allenamento che lo aveva visto cimentarsi nel ruolo di coreografo, la modella (che non sa di avere ricevuto una seriue di accuse fuori dalla Casa anche dall'ex fidanzato Carlo Motta – si era allontanata dal resto del gruppo perché stanca di ballare. “Devi far pace con te stessa. Pensi che ce l’abbiamo con te ma sei tu che manchi di rispetto agli altri”, l’ha accusata l’uomo. Parole che Helena ha incassato senza replicare.

Alfonso Signorini difende Helena Prestes

A difendere Helena, a sorpresa, è arrivato il conduttore Alfonso Signorini che ha alimentato la dinamica dell’uno contro tutti, invitando Prestes a non tornare indietro rispetto alle sue posizioni. “Helena ha un carattere che va capito. È una donna di estrema sensibilità, non si lascia scivolare le cose addosso. Adesso avrebbe voglia di piangere e si sta trattenendo. Ci piaci Helena, vai avanti contro tutti”, ha dichiarato il presentatore, spronandola ad andare avanti. Parole che sembrerebbero avere fatto presa sulla modella che, approfittando di una pubblicità, si è rifugiata in giardino a piangere.