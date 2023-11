Kumo litiga con Nicholas ad Amici: “Non ha un punto forte, non lo stimo”, la replica del ballerino Ad Amici 23 è nata una discussione tra Nicholas e Kumo, riguardo al compito che il primo ha ricevuto da Emanuel Lo. Il secondo sostiene che non sia alla sua portata e si sfoga: “Non ha un punto forte e consapevolezza del suo corpo”. “Ma che ca**o te ne frega?”, ha ribattuto.

Nella scuola di Amici 23, Nicholas ha ricevuto un compito dal maestro Emanuel Lo, che lo vuole mettere alla prova con una coreografia di hip hop. Per Kumo l'assegnazione nei confronti del ballerino è fuori dalla sua portata e, così, si sfoga con gli altri allievi. Venuto a sapere di quello che ha detto, i due ballerini discutono animatamente.

Il compito di Emanuel Lo per Nicholas

Come si è visto nel daytime del 3 novembre, Emanuel Lo ha voluto affidare a Nicholas un compito, una coreografia di hip hop, per metterlo alla prova. Già da diverse settimane, il ballerino si sta cimentando in stili che non gli appartengono e crede che si stia andando oltre:

Che io non piaccia a Emanuel Lo e Alessandra Celentano lo sapevo già. Si aspettano che in due mesi io possa apprendere quello che i ragazzi hanno appreso in 3-4 anni. Penso che se il mio livello non fosse abbastanza alto per stare qua, in ogni tipologia di classifica sarei arrivato ultimo. Ma ci sono volte in cui sono arrivato anche terzo, quindi non sono poi così tanto inferiore rispetto agli altri. Secondo me questa cosa sta davvero sfuggendo di mano.

Il ballerino è convinto che anche tra i compagni ci sia qualcuno che lo stima a livello artistico e chi invece ha la stessa opinione dei professori. "È assurdo, da quando sono qua ho fatto solo compiti che mi hanno sminuito. Questa roba è fatto per dimostrare che non so ballare", si è poi sfogato. Kumo ha voluto dare la sua opinione, dicendo al compagno come la pensa:

Per me questo è tutto l'opposto di quello che sei tu, l'hip hop non ce l'hai perché non l'hai mai studiato. Questo compito, in maniera oggettiva lo dico, non te lo porti a casa. Forse fai una figura peggiore di quella che hai fatto con il classico.

L'opinione di Kumo su Nicholas

Poco dopo l'assegnazione del compito a Nicholas, Kumo ha svelato cosa pensa riguardo al compagno. Dal suo punto di vista, il ballerino non ha un punto forte e, nonostante abbia un margine di miglioramento, è difficile che riesca a farlo all'interno della scuola di Amici 23:

Se fuori si mette a studiare, può diventare una bestia. Il suo problema è che è enorme, più uno è grande, più deve avere consapevolezza nel ballare, è una cosa oggettiva. All'età di 22 anni ha veramente poca consapevolezza del corpo e credo lo sappia anche lui. Posso essere cattivo? Fuori di qua, per me, l'unica cosa che può fare è quella che ha fatto con Elena (D'Amario, si riferisce al passo a due, ndr). Non ho mai detto che lo stimo artisticamente, il problema è che qua ognuno di noi ha un punto forte e lui non ce l'ha.

Il confronto tra i due ballerini

Venuto a conoscenza di quello che il compagno ha detto sul suo conto, Nicholas ha avuto modo di confrontarsi con Kumo. Il primo ha ribadito come il ballerino non abbia mai detto pubblicamente quello che pensa: "Non mi è mai stato espresso questo pensiero, se tu fossi stato veramente sincero come persona, come ti sei descritto, mi avresti detto queste cose in faccia. Hai parlato anche abbastanza".

Kumo ha spiegato che si è trattato si uno sfogo riferito al compito che non ha accettato, ma Nicholas non ci sta: "Era sul mio modo di ballare, hai detto che sto qua perché sono bello e ho il fisico. Non sei stato sincero dall'inizio, non c'è nessuna scusa". "In determinate occasioni, non me la sono sentita di dirti certe cose. Non mi sto scusando, mi sto esprimendo. Sono sicuro che ti ho detto le cose positive", ha ribattuto Kumo. E ha poi aggiunto: "Ti ho sempre detto che per me non hai un movimento particolare, non te l'ho mai detto in maniera così stro**a. Il mio è stato uno sfogo, mi sono inca**ato nei tuoi confronti perché hai accettato il compito, mi ha dato fastidio". Il ballerino non è d'accordo: "Ma che ca**o te ne frega se sono pronto o no? Ma è il tuo percorso? Manco lo dovessi fare a tu".