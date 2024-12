video suggerito

“Jessica Morlacchi ha proposto a Luca Calvani di fingere una storia per restare nella casa”: la rivelazione al GF La rivelazione è emersa da una conversazione tra Luca Calvani e Stefania Orlando al Grande Fratello. Jessica Morlacchi avrebbe proposto all’attore di creare una storia finta per aumentare le chance di restare nella casa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Una conversazione tra Stefania Orlando, Luca Calvani e Eva Grimaldi, avvenuta nel giardino del Grande Fratello, sta suscitando dibattito. Il gruppo, infatti, parla di una proposta che Jessica Morlacchi avrebbe fatto all'attore. Gli avrebbe chiesto di fingere una relazione per tentare di restare più a lungo nel reality condotto da Alfonso Signorini.

Cosa ha detto Stefania Orlando su Jessica Morlacchi e Luca Calvani

Stefania Orlando, mentre chiacchierava con Luca Calvani del comportamento di Jessica Morlacchi, ha pronunciato una frase che non è passata inosservata. La showgirl ha detto all'attore: "Tu avresti dovuto dire: ‘Jessica allora raccontiamo anche quando mi hai proposto di fare una finta storia perché avevi paura che io uscissi‘. Raccontiamo anche questa cosa qua". Stefania Orlando sembrava essere al corrente di questo episodio proprio grazie a Luca Calvani, che ha replicato spiegando di non volersi abbassare a tanto: "Non mi sembrava il caso di scendere così in basso, però io ho la verità dalla mia parte".

La reazione di Eva Grimaldi

Dopo il confronto tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi, avvenuto lunedì 16 dicembre in diretta, la cantante ha continuato a lasciare intendere di avere molto di più da dire rispetto a quanto svelato ad Alfonso Signorini: "Non parlo, preferisco il silenzio perché sono una signora". Eva Grimaldi ha collegato i punti e ascoltando la conversazione tra Stefania Orlando e Luca Calvani ha ipotizzato che il segreto che Jessica sembra intenzionata a mantenere possa essere questo: "Quindi la cosa nascosta era questa". Non resta che attendere la nuova puntata del Grande Fratello – che andrà in onda lunedì 23 dicembre – per scoprire se Alfonso Signorini deciderà di affrontare l'argomento, permettendo a Jessica Morlacchi di chiarire la sua posizione.