video suggerito

Javier Martinez bacia Chiara Cainelli poi chiude con lei, Lorenzo Spolverato e Helena Prestes avevano ragione Al Grande Fratello è già arrivata al capolinea la conoscenza tra Javier Martinez e Chiara Cainelli, proprio come avevano previsto Lorenzo Spolverato e Helena Prestes. La decisione di troncare il rapporto è arrivata dopo il bacio: “Pensavo scattasse qualcosa che non è scattato”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2024/2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Aspettate e vedrete" aveva detto Javier Martinez in diretta al Grande Fratello, assicurando che la sua relazione con Chiara Cainelli sarebbe diventata più solida giorno dopo giorno. Così, il concorrente aveva rispedito al mittente le accuse di Lorenzo Spolverato e Helena Prestes che avevano notato da parte sua un interesse che muta troppo velocemente. Nel suo percorso nella casa all'inizio era interessato a Shaila Gatta, poi si è avvicinato a Helena Prestes e, infine, a Chiara Cainelli. In queste ore, tuttavia, Javier Martinez ha detto a Chiara di non provare niente per lei. Dopo averla baciata sotto il vischio non ha avvertito il trasporto che sperava di avere nei suoi confronti. A quanto pare, Helena e Lorenzo avevano ragione.

Javier Martinez lascia (anche) Chiara Cainelli

Javier Martinez ha parlato con Chiara Cainelli e ha spiegato che – nonostante l'apparente complicità dei giorni scorsi – non è scattato niente nei suoi confronti: "Sento che c'è qualcosa che in qualche maniera stona. Pensavo di sapere quello che volevo. Pensavo scattasse qualcosa che non è scattato. Non voglio prendere in giro nessuno. Non voglio andare oltre quando non me la sento. Alla base di tutto rimane il fatto che tu sei una persona che mi fa stare bene. Sei una persona che mi piace sotto molti punti di vista".

La reazione di Chiara Cainelli

Chiara Cainelli ha replicato alle parole di Javier Martinez: "Ho capito, non ti preoccupare. Ti capisco. Ho notato che c'era qualcosa…non mi sembri pronto e magari non lo sono neanche io. Io sto molto bene con te, però c'è qualcosa che blocca. Avrei preferito viverti di più come amico all'inizio. Però anch'io non sono abituata a partire subito con una conoscenza così. Anch'io ero frenata. L'unica cosa che mi dispiace è che in puntata hai detto quelle parole per difendere la tua persona, senza pensare alla mia". Chiara sembra riferirsi al fatto che Javier in diretta si sia detto sicuro che il rapporto con Chiara si sarebbe intensificato nei giorni seguenti. Martinez ha concluso:

È vero, sono stato egoista. È stato un errore mio, ma ti dico come sono andate le cose. Io in quel momento lo sentivo veramente. Ero convinto perché ancora non c'era stato il bacio che c'è stato ieri. Io ho un percorso di tre mesi dove ho vissuto delle cose. In qualche maniera io mi aspettavo che fosse come quell'altra cosa (si riferisce al flirt con Shaila Gatta, ndr). Ma a prescindere da Shaila, avrei voluto sentire quel trasporto. Ero convinto che con te potesse succedere questa cosa. Ero sicuro che dopo il bacio sarebbe scattata questa cosa e invece ieri non l'ho sentita.