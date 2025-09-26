Jake La Furia legge i messaggi di Achille Lauro a X Factor: “C’è una cosa che mi manda tutte le mattine”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su X Factor 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un siparietto a dir poco curioso quello andato in onda ieri nel corso della puntata di X Factor 2025 di giovedì 25 settembre, l'ultima delle audizioni. Jake La Furia, durante un momento di pausa, ha preso il suo telefono e ha iniziato a leggere i messaggi che gli manda il collega e amico Achille Lauro. La reazione del giudice: "Inizio a mandarli a tutto il tavolo".

La puntata di X Factor di giovedì 25 settembre è stata l'ultima delle Audizioni. Sono stati diversi i concorrenti a farsi notare all'Allianz Cloud di Milano, tra cui Alessandro Tomasi, che si è esibito con “Era già tutto previsto" di Riccardo Cocciante. Tra una canzone e l'altra, però, non sono mancati momenti di leggerezza tra i giudici, con Jake La Furia che ha letto davanti a tutti i messaggi che Achille Lauro gli manda ogni mattina appena sveglio.

Ad annunciare la curiosa abitudine è stato in realtà lo stesso Lauro, che durante una pausa ha dichiarato: "Lo sapete che io tutte le mattina mando un messaggio a Jake, dicendo: ‘Cucciolo mio, è il tuo giorno'?". Tra le risate del pubblico, anche Jake è riuscito a prendere parola e ha deciso di dimostrare che quanto appena detto fosse vero. "Ieri alle 8.33 mi ha scritto un buongiorno con l'emoji del sole, oggi mi ha scritto: ‘Sei la ragione della mia esistenza, senza te questo programma non avrebbe alcun senso'". "Inizio a mandarli a tutto il tavolo", ha ribattuto l'artista riferendosi a Paola Iezzi e Francesco Gabbani, cercando di sviare l'imbarazzo.

È proprio grazie a momenti comici come quello di ieri che lo show riesce raggiungere una fetta consistente di pubblico anche sui social. I siparietti sarebbero degni di uno show televisivo dedicato e, non a caso, l'hashtag "XFactor" continua ad essere in trend anche ore dopo la fine della messa in onda della puntata. La sintonia tra i giudici sembra essere già il vero punto di forza di questa edizione, e siamo solo al secondo appuntamento.