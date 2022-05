Isola, Roger viola il regolamento per amore di Estefania ma la reazione della modella spiazza tutti All’Isola dei famosi tutto può cambiare. Roger Balduino ha commesso un’infrazione per fare avere a Estefania Bernal un tenero bigliettino, ma la modella ha reagito in modo del tutto inaspettato.

A cura di Daniela Seclì

Foto IPA

All'Isola dei famosi, Roger Balduino ha deciso di violare il regolamento pur di fare arrivare il suo messaggio d'amore a Estefania Bernal. A Ilary Blasi, tuttavia, non sfugge niente. Stavolta però la conduttrice ha deciso di non punirlo e di aiutarlo a fare avere il suo biglietto alla modella. Estefania ha spiazzato tutti: non ha apprezzato il gesto di Roger.

Il biglietto di Roger Balduino

Nel corso della puntata dell'Isola dei famosi, trasmessa lunedì 9 maggio, Ilary Blasi ha chiamato Roger Balduino in zona nomination e gli ha comunicato: "Roger ti abbiamo beccato, hai commesso un'infrazione. Hai cercato di corrompere il medico dandogli un biglietto da mandare a Estefania". Nel romantico bigliettino c'era scritto:

"Ciao Leoparda, mi manca il tuo abbraccio, i tuoi baci, dormire insieme tutta la notte. Mi manchi te. Mi manchi furbetta. Ti aspetto qua sulla nostra isola, baci".

Roger ha ammesso di essere consapevole di non poter fare arrivare messaggi a chi si trova su Playa Sgamada e si è detto dispiaciuto per il suo gesto. Ilary Blasi, per questa volta, si è detta disposta a lasciar correre: "Roger non fare il furbo, per questa volta la passi liscia perché l'amore vince su tutto. Anzi, visto che abbiamo deciso di chiudere un occhio, faremo arrivare il tuo messaggio a Estefania".

La reazione inaspettata di Estefania Bernal

Sia gli spettatori, che la conduttrice e gli opinionisti si aspettavano che Estefania Bernal andasse in brodo di giuggiole leggendo le parole di Roger Balduino. Ma non è stato affatto così. Ha dato uno sguardo al biglietto e con totale indifferenza ha commentato: